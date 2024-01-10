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الرياضة

فيورنتينا ينهي مغامرة بولونيا

فيورنتينا ينهي مغامرة بولونيا
10 يناير 2024 08:14

فلورنسا (أ ف ب)

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بات فيورنتينا، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه بولونيا 5-4 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي 0-0»، على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا ضمن ربع النهائي.
وسجل فيورنتينا ركلاته الترجيحية الخمس، فيما أهدر بولونيا واحدة، وكانت الخامسة الأخيرة، عندما سدد مدافعه النمساوي ستيفان بوش فوق العارضة.
وأنهى فيورنتينا مغامرة بولونيا مفاجأة ذهاب الدوري، والذي جرد الإنتر ميلان، بطل النسختين الأخيرتين والمتصدر لـ «الكالشيو»، من اللقب بإقصائه من ثمن النهائي.
وكان فيورنتينا خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام الإنتر 1-2، ويخوض فيورنتينا نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً.

 

 

كأس إيطاليا
فيورنتينا
بولونيا
إنتر ميلان
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