أنشيلوتي يكره لقاء «الشرس»!



الرياض (أ ف ب)



أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن عدم سعادته باللعب أمام غريمه «الشرس» أتلتيكو مدريد ثلاث مرات في أقل من شهر.

ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني الأربعاء في الرياض في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر، ثم الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس الملك، وفي الرابع من فبراير المقبل ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

ووحده أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما تغلب عليه 3-1 في 24 سبتمبر الماضي على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من الليغا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل لقاء دور الأربعة للكأس السوبر «هذا هو جدول المباريات، علينا أن نواجه أتلتيكو مدريد مرة أخرى، علينا أن نلعب هذه المباراة».

وأضاف «لا أحب مواجهة أتلتيكو لأنهم أحد أفضل الفرق، من الصعب دائماً مواجهتهم، لكن أتلتيكو سيفكر في نفس الشيء، نحن فريقان قويان وسيكون الأمر معقداً، لكنني أعتقد أن المشجعين يستمتعون بهذه المباريات، سواء مشجعي ريال مدريد أو أتلتيكو».

وتابع أنشيلوتي أن فوز أتلتيكو على ريال مدريد هذا الموسم أضر بفريقه، رغم أنه لم يخسر منذ ذلك الحين في 19 مباراة متتالية.

وأردف قائلاً «الحقيقة هي أن المباراة الأخيرة التي لعبناها أمام أتلتيكو سببت لنا الكثير من الضرر».

وأوضح «أعتقد أنه يمكننا غدًا تقديم نسخة أفضل من أنفسنا، مما كنا عليه في مباراتنا الأولى ضد أتلتيكو مدريد».

وفاز أتلتيكو مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة خاضها في الدوري ضد ريال مدريد قبل فوزه هذا الموسم.

كما فاز ريال مدريد على أتلتيكو في نهائي الكأس السوبر الإسبانية عام 2020، وهو الأول الذي أقيم في السعودية، تم طرد لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني للنادي الملكي فيديريكو فالفيردي، بسبب عرقلته المهاجم ألفارو موراتا أثناء انطلاقه منفرداً نحو المرمى في الوقت الإضافي، ما سمح لفريقه بالوصول إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له وتوج باللقب.

وقال فالفيردي للصحفيين: «سأفعل ذلك مرة أخرى، إذا كان من أجل الفريق».

وأضاف «إذا كنا منهزمين 0-3 فلا معنى لذلك، في ذلك النهائي كنا نقاتل من أجل الفوز، لقد كان الأمر صعباً، لو ستكون تلك هي النتيجة مرة أخرى، سأفعلها مرة أخرى».