فيرنر يعود إلى «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



أعلن توتنهام خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع الألماني الدولي تيمو فيرنر مهاجم لايبزج، حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

وقال النادي اللندني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: «يسعدنا جداً أن نعلن عن التعاقد مع تيمو فيرنر»، مضيفاً «ينضم إلى النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء في الصيف».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن توتنهام يتكفّل براتب فيرنر حتى نهاية الموسم، ومن الممكن أن يتعاقد معه بشكل دائم في نهاية الإعارة مقابل 17 مليون يورو.

ويعود اللاعب البالغ 27 عاماً إلى ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديداً إلى العاصمة لندن، حيث لعب بألوان الجار تشيلسي في الفترة بين 2020 و2022، بحصيلة متباينة، لكنه توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021، على حساب مواطنه مانشستر سيتي.

وفشل فيرنر في حجز مكان أساسي في صفوف لايبزج، بعدما عاد إلى صفوفه، حيث فضّل عليه المدرب ماركو روزه الثنائي الدنماركي يوسف بولسن والبلجيكي لويس أوبيندا.

ويأمل المهاجم الدولي الذي سجل 24 هدفًا في 57 مباراة مع منتخب بلاده، في الحصول على وقت للعب في لندن مع طموح المشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وهو رهان لشخص لم يلعب مع «دي مانشافت» منذ مارس 2023.

ويشغل الدولي البرازيلي ريشارليسون مركز قلب الهجوم في صفوف توتنهام، وبعد بداية باهتة، تألق بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، حيث سجل 5 أهداف، في آخر 5 مباريات في الدوري.

ويعاني توتنهام على الصعيد الهجومي، بسبب غياب جيمس ماديسون، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مطلع نوفمبر الماضي، ومشاركة القائد هيونج مين سون مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا في قطر.