منتخب اليد يواجه هونج كونج في افتتاح «الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



يدشن منتخب كرة اليد، يوم الخميس، مشواره في «النسخة 21»، من البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر إلى 25 يناير الجاري.

ويلتقي منتخبنا مع هونج كونج في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً البحرين وكازاخستان، والمباراة هي الأخيرة ضمن برنامج اليوم الأول، ويسبقها حفل الافتتاح الرسمي، فيما تقام مباراتان في المجموعة الثانية، حيث يلتقي الهند مع العراق، واليابان مع السعودية.

وتعد المشاركة هي الرابعة عشر للمنتخب في تاريخ البطولة القارية، ويطمح لاعبونا إلى بلوغ حلم المونديال، وتكرار إنجاز التأهل، مثلما حدث عام 2015، إلا أن المنتخب لم يشارك، وسبق أن التقى منتخبنا مع هونج كونج، في افتتاح مشوارهما في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة بالكويت 2020، وانتهت بفوز عريض لمنتخبنا 38-11.

ويلعب منتخبنا مواجهته الثانية في المجموعة أمام كازاخستان يوم السبت المقبل، فيما يلتقي البحرين يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات المجموعة، ويحتاج منتخبنا إلى إنهاء الدور الأول في المركز الثاني، لضمان اللعب في الدور الرئيس مع الكبار، وطبقاً لنظام البطولة يتم تقسيم المنتخبات التي حصلت على المركزين الأول والثاني إلى مجموعتين في الدور الرئيس، حيث تضم الأولى فرق أول المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، وثاني الثانية، وأول الثالثة، وثاني الرابعة، فيما تضم الثانية منتخبات ثاني الأولى، وأول الثانية، وثاني الثالثة، وأول الرابعة، والأول والثاني من المجموعتين يتأهل إلى نصف النهائي، ويصعد رسمياً إلى «المونديال»، بينما الفرق التي جاءت في المركزين الثالث والرابع بالمجموعات الأربع بالدور التمهيدي، يتم توزيعها على المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث تضم الثالثة، ثالث الأولى، مع رابع الثانية، وثالث الثالثة، ورابع الرابعة فيما تضم الرابعة، رابع الأولى، وثالث الثانية، ورابع الثالثة، وثالث الرابعة، وتلعب على مراكز الترضية من التاسع إلى السادس عشر.

وصل منتخبنا إلى البحرين، وتدرب بصالة مدينة خليفة الرياضية، التي تستضيف المباريات، حيث اختار الجهاز الفني بقيادة المدرب برستوفاك 20 لاعباً في القائمة، ويترأس البعثة فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.

وخاض المنتخب برنامجاً إعدادياً خلال الفترة الماضية، من خلال التجمعات الداخلية، والسفر إلى معسكر مقدونيا، وخاض فيه 3 مباريات، أمام اليونان ثم كوسوفو مباراتين، واعتمد برستوفاك على مشاركة لاعبي الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة، والتي جهزتهم جيداً من خلال المباريات القوية، بخلاف أن المنتخب شارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 بالدوحة.