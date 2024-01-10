14 بطولة في «روزنامة» الشطرنج 2024



دبي (الاتحاد)



اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، خطة النشاط المحلي وبطولات عام 2024، والمشاركات الخارجية، في مقدمتها المشاركة بمنتخبي الرجال والسيدات في الأولمبياد العالمي للشطرنج، والذي يقام في العاصمة المجرية بودابست، من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، وكأس العالم تحت 8 و10 و12 سنة في باتومي بجورجيا من 22 يونيو إلى 2 يوليو المقبلين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي حضره سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني، ومشعل موسى نائب رئيس الجهاز الفني، وسعود المرزوقي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وعبدالله مراد رئيس لجنة نشر لعبة الشطرنج في المدارس، وإيمان العارف عضو الجهاز الفني.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن الموسم الجديد يشهد 14 بطولة محلية، وينطلق الموسم، ببطولة الإمارات الفردية الشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة 27 يناير الجاري، بنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وبطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف المفتوحة والإناث 28 يناير الجاري بالنادي نفسه، ويستضيف نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ببطولة الإمارات الفردية الشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة 3 فبراير المقبل، كما يستضيف بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع المفتوحة والإناث 4 فبراير.

وأضاف أن بطولات الدوري تقام من 10 فبراير إلى 10 مارس المقبلين، وهي الدوري العام لفئة تحت 10 سنوات المفتوحة والإناث، والدوري العام تحت 14 سنة، المفتوحة والإناث، ثم الدوري العام تحت 18 سنة المفتوحة والإناث، على أن تقام المباريات كل يوم سبت.

وأشار إلى أن كأس الاتحاد الفرقية للشطرنج الخاطف، خاصة للأندية والمؤسسات، ويسمح لمواليد الدولة والمقيمين بالمشاركة فيها بعدد 3 لاعبين لكل فريق، وتقام 23 و24 مارس المقبل، وهناك بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات، من 5 إلى 12 يوليو المقبل بنادي دبي للشطرنج والثقافة، ويستضيف النادي نفسه بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية المفتوحة تحت 8 و10 سنوات، والإناث، من 5 إلى 8 يوليو المقبل، فيما يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية المفتوحة تحت 12 و14 و16 و18 و20، والإناث.

ونوه بأن بطولة الدوري العام المفتوحة والسيدات تنطلق من 26 أكتوبر إلى 23 نوفمبر المقبلين، على أن تقام المباريات يوم السبت من كل أسبوع، ثم بطولة كأس الإمارات الفردية المفتوحة لجميع الجنسيات من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر المقبلين، ويختتم الموسم ببطولة كأس رئيس الدولة من 14 إلى 23 ديسمبر المقبل.

وأوضح الطاهر أن الجهاز الفني ينتظر تحديد مواعيد البطولات العربية والآسيوية، لوضعها في «روزنامة» الموسم وتحديد المشاركات فيها، مشيداً بالموسم المنتهي، وقال: نجحنا في إنهاء موسم 2023 بالشكل المطلوب، وتم إقامة جميع البطولات في «الروزنامة»، وفي موعدها، والموسم بشكل عام كان نجاحاً، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وحققنا عدداً من الإنجازات العربية والقارية، كما حصل عدد من الحكام على الشارة الدولية، وإقامة دورة للحكام، ونسعى لأن نواصل على النهج نفسه، بعد تطوير لوائح المسابقات التي تهدف للارتقاء باللعبة، وأيضاً التجهيز من الآن لأولمبياد الشطرنج العالمي حيث نشارك بمنتخبي الرجال والسيدات، ونأمل أن نحقق إنجازاً جديداً للدولة».