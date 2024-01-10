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الرياضة

«مجيب» يطمح إلى «لقب تحضيري» كأس رئيس الدولة

«مجيب» يطمح إلى «لقب تحضيري» كأس رئيس الدولة
10 يناير 2024 12:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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ينظم مضمار أبوظبي يوم الخميس حفله الخامس، والذي يتضمن «سباقات تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة «قوائم»، والرويس «للفئة الثالثة»، وبطولة أبوظبي «قوائم»، ويتألف الحفل من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز 810 آلاف درهم، بمشاركة حوالي 101 خيل.
ويطمح «مجيب» إلى الاستعداد مبكراً للدفاع عن لقبه، من خلال الشوط الثالث، ضمن تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر «قوائم»، والعودة إلى مستواه، وهو صاحب التصنيف الأعلى بين الخيول، والبالغ 119 رطلاً.
ويسعى الجواد «جو ستار» الفائز في مشاركته الماضية، للمنافسة على اللقب، وهناك «سوكو«، و«دريان»، إلى جانب «حميم» الذي يتطلع إلى العودة لمستواه في السباق البالغة جوائزه 100 ألف درهم.
ويستهدف «آر بي موني ميكر» سباق الرويس للفئة الثالثة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه 300 ألف درهم، وينافسه بقوة «أيه أف العجاج» صاحب التصنيف الأعلى الجواد القوي «بحر مسقط» الفائز 5 مرات من قبل، وهناك «ماهر» الذي يعود إلى المضمار العشبي.
ويسعى «تي أس أريزونا» للقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر -هانديكاب، البالغة جوائزه 70 ألف درهم، والمخصص لخيول إنتاج الإمارات في الشوط الأول، بعد إحرازه المركز الثاني في آخر مشاركاته، وهناك «أيه أف الحاصد»، و«ربدان الحصن».
ويواجه المهر «طارق» التحدي من «كوكن دو فاوست»، و«جاب توكل»، و«شارم أيه أيه» في سباق كأس الخيول العربية القسم الأول، في الشوط الرابع لمسافة الميل، والبالغة جوائزه 40 ألف درهم.
ويطمح المهر «مسلط» في خامس الأشواط لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة القسم الثاني البالغة جوائزه 40 ألف درهم، وينافسه «نشوان السرايا»، و«واجب».
ويسعى المهر «عمار» الفائز في مشاركته الأخيرة بمضمار أبوظبي للعودة إلى منصات التتويج، في الفوز بسباق بطولة أبوظبي في الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول البالغ مجموع جوائزها 180 ألف درهم، وينافسه الجواد غير المهزوم «أتش أم»، و«جنان» الذي حل مرتين في المركز الثاني.
وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة للمبتدئة لمسافة 1600 متر البالغة جوائزه 80 ألف درهم، بمشاركة «ماونت تمبورا»، و«أنرجيتيك» و«بنزيما».
الجدير بالذكر أن الشوط الأول ينطلق في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

الإمارات
أبوظبي
مضمار أبوظبي
كأس رئيس الدولة للخيول
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