اللجنة المنظمة لكأس آسيا تجتمع مع منتخبنا

الدوحة (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا، اجتماعاً مع أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامة البعثة في الدوحة، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة المحلية.

وتناول الاجتماع التعليمات العامة المتعلقة بالجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية والتسويقية والطبية، وكذلك مراجعة للوائح وإرشادات البطولة، إلى جانب شرح آخر التعديلات المتعلقة بقانون كرة القدم وتقنية حكم الفيديو المساعد وغيرها.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض أطقم الملابس الأساسية والاحتياطية لمنتخبنا الوطني، فيما قام الوفد الآسيوي بتقديم درع تذكارية لمدير المنتخب ياسر سالم وقائد منتخبنا علي خصيف، متمنين للمنتخب التوفيق في البطولة.