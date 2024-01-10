«إم 7» يحصد ثنائية «الرمز» في «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

شهدت منافسات «الشيوخ»، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انطلاقة قوية وسط تفوق لفريق «إم 7»، الذي حصد رمزي فئة جير شاهين فرخ جرناس، بحضور بارز من بقية الفريق، وأبرزها «إف 3 اس» الظفرة واليلايس.

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «اس 94»، بزمن 17.598 ثانية، يليه فريق «إف 3 أس» بالطير «أس 46» بـ 17.839ثانية، وثالثاً فريق «إم 7» بالطير «أس 323» بـ 17.598 ثانية.

وأكمل «إم 7» تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير «7» بزمن 17.200 ثانية، يليه فريق «الظفرة فالكون 1»، بالمركزين الثاني والثالث بالطير «أس92» بـ 17.310 ثانية، وبالطير «أس 26» بـ 17.573 ثانية على التوالي.

وفي أشواط جير تبع، حقق فريق «إف 3 أس» المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 56» بزمن 17.181 ثانية، يليه فريق «اليلايس» بالمركز الثاني بالطير «تي 11» بـ 17.598 ثانية، ثم فريق «إم7»، بالطير «تي 113» ب 17.496.

وعاد فريق «إم7»، ليحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير «تي 32»، بزمن 16.699 ثانية، فيما جاء فريق «الظفرة فالكون 1» في المركز الثاني بالطير «تي 58»، بزمن 16.739 ثانية، وعاد فريق «إم7» ليحقق المركز الثالث بالطير «لهب» بـ 16.851 ثانية.

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير، تليها أشواط القرموشة يوم غدٍ الجمعة، في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور.

واعتبر راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاقة المنافسات جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام قياسية على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا فئة الشيوخ على تقديم أقوى المنافسات.

وعبر الخاصوني عن تطلعه أن تواصل أشواط الشيوخ في تقديم هذه المستويات القوية كما هي عادتها، من حيث التوقيت السريع في مختلف الأشواط والمتقارب بين الصقور بالنظر لمستوياتها وجودتها العالية، والخبرة المصاحبة للصقارين في هذه الفرق البارزة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وأضاف: «بهذه الفئة الختام يليق باسم صاحب البطولة، ونتحضر في الوقت الحالي لانطلاقة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، الذي سينطلق في 30 يناير الجاري، ويستمر حتى 17 فبراير المقبل، مع كأس النخبة بمجموع جوائز يزيد على الـ23 مليون درهم».