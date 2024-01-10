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الرياضة

هوفنهايم والبايرن.. «لقاء عاطفي»!

هوفنهايم والبايرن.. «لقاء عاطفي»!
10 يناير 2024 17:11

 
فرانكفورت (د ب أ)
يتوقع بيليجرينو ماتاراتسو، المدير الفني لهوفنهايم الألماني لكرة القدم، مباراة عاطفية، عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ يوم الجمعة المقبل، مع استئناف مباريات الدوري الألماني «البوندسليجا»، حيث ستكون هذه هي أول مباراة منذ وفاة أيقونة بايرن ميونيخ وكرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور.
وقال ماتاراتسو: «أول مباراة بعد وفاته ستكون عاطفية للغاية لكل الموجودين في الملعب وعالم كرة القدم».
وقال ماتاراتسو عن بيكنباور، الذي توفي يوم الأحد عم عمر 78 عاماً: «كان اسماً وشخصية في كرة القدم، العالم كله كان يعرفه، لهذا البب ستكون لحظة حزينة على العالم كله».
وقال ماتاراتسو إنه سيقوم بإعداد الفريق بشكل طبيعي للمباراة أمام البايرن، ويعتقد أن لاعبيه «يصبحون في كامل تركيزهم بمجرد بداية اللقاء».
وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل ركلة بداية المباراة في ميونيخ وفي كافة مباريات هذه الجولة، وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء تخليداً لذكرة بيكنباور، الذي فاز بالعديد من الألقاب مع البايرن لاعباً، وعندما ترأسه، كما فاز أيضاً بلقب كأس العالم لاعباً ومدرباً. وكان بيكنباور صديقاً مقرباً لديتمار هوب، راعي هوفنهايم، وحضر واحدة من المباريات في أغسطس 2022 في ظهور نادر أمام العامة.
ويدخل هوفنهايم المباراة، بعد فترة العطلة الشتوية التي استمرت أربعة أسابيع، وهو في المركز السابع، ويتواجد بايرن في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف باير ليفركوزن، ولكن مازال لديه مباراة مؤجلة.

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