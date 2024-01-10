هجن «الرئاسة» تتألق في مهرجان ولي عهد دبي

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، والذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، وأُقيمت السباقات على مدار 17 شوطاً لمسافة 5 كم، وشهدت تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركة أكثر من 536 مطية.

وكان الشوط الرئيسي للقايا الجعدان من نصيب هجن الرئاسة بوساطة «شاهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، وذلك بزمن بلغ 7:18:9 دقيقة.

ونجحت هجن الشيحانية في الحصول على القمة، من خلال الشوط الرئيسي للقايا الأبكار، وذلك عن طريق «هجمة»، بقيادة سالم فاران المري بزمن قدره 7:17:1 دقيقة.

وسجلت هجن زعبيل ظهورها القوي في ثالث الأشواط للقايا الأبكار، حيث قاد راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة، مسجلة 7:23:2 دقيقة.

أما الشوط الرابع للقايا الجعدان، فقد ذهب إلى هجن الرئاسة بوساطة «شاهين»، الذي قاده إلى القمة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 7:20:4 دقيقة.

هجن الرئاسة تتألق في الأشواط الصباحية

ودشنت مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن من خلال 16 شوطاً لسن اللقايا في الفترة الصباحية، وكان محمد زيتون المهيري مضمر هجن الرئاسة هو بطل التحديات الصباحية، حيث قاد «الشاهينية» لهجن الرئاسة لصدارة الشوط الأول للقايا الأبكار إلى الصدارة بتوقيت قدره 7:27:3 دقيقة.

وأضاف المهيري النقطة الثانية إلى شعار الرئاسة بوساطة «شاهين» بطل اللقايا الجعدان الذي حقق زمناً قدره 7:28:2 دقيقة.

وتألق محمد عتيق بن زيتون من خلال الشوط الثالث للقايا الأبكار الذي قدم من خلاله «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت قدره 7:31:5 دقيقة.

وذهبت النقطة الرابعة للقايا الجعدان إلى شعار هجن الرئاسة والمضمر محمد بن زيتون بوساطة «شاهين» الذي حصل على توقيت بلغ 7:30:1 دقيقة.

وتسجل شعارات أصحاب السمو الشيوخ صباح ومساء اليوم ظهورها الثاني في المهرجان، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن الإيذاع التي ستقام من خلال 29 شوطاً، منها 16 في الفترة الصباحية، و13شوطاً مسائية.

وأُقيمت بالقرية التراثية في المرموم، فعاليات اليوم الثالث من مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، وعرضت 60 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

ونجح علي راشد العويسي في حصد ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب الواضح «العاصفة» والأم متعبة، وذلك مقابل 200 ألف درهم، وحصد سلطان يوسف غانم أهلي ملكية البكرة بنت الفارس «العاصفة»، والأم «الشبابية» مقابل 200 ألف درهم، بينما ذهبت ملكية القعود ولد سكر «العاصفة» والأم (شمعة) إلى محمد راشد بن مرخان الذي دفع مقابلها 100 ألف درهم.