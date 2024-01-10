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الرياضة

إعارة «مالديني الصغير» إلى مونزا

إعارة «مالديني الصغير» إلى مونزا
10 يناير 2024 18:30

 
ميلانو (أ ف ب)

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انتقل لاعب خط الوسط المهاجم دانييلي مالديني، نجل أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع باولو مالديني، إلى مونزا قادماً من ميلان بالإعارة حتّى نهاية الموسم.
وكان مالديني الابن، البالغ 22 عاماً، يدافع عن ألوان إمبولي على سبيل الإعارة أيضاً في النصف الأوّل من الموسم الحالي، وشارك احتياطياً في المباراة التي خسرها فريقه أمام «الروسونيري» 0-3، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.
ولعب مالديني في الموسم الماضي مع سبيتسيا بالإعارة أيضاً، حيث سجّل هدف التعادل في مرمى ناديه الأم ميلان الذي خرج فائزاً 2-1 في نوفمبر 2022، في ثالث أهدافه في الدوري.
وكان دانييلي قد افتتح باكورة أهدافه في مسيرته الاحترافية في «السيري أ» بقميص ميلان أمام سبيتسيا بالذات، حيث سجل هدف السبق في الفوز 2-1 في 25 سبتمبر 2021.
وغاب دانييلي عن التهديف وصناعة الأهداف هذا الموسم.
ونجح مونزا في الارتقاء في الترتيب منذ صعوده إلى الدرجة الأولى عام 2022، وهو يحتل حالياً المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل.
ويستقبل مونزا الذي يشرف عليه المدرب رافاييلي بالادينو ضيفه الإنتر المتصدر السبت في المرحلة العشرين.

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