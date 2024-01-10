«أليانز أرينا» يودع «القيصر» 19 يناير



ميونيخ (رويترز)



قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إن ملعبه يستضيف مراسم تأبين الأسطورة فرانز بيكنباور في 19 يناير، حتى تتمكن الجماهير من المشاركة.

وكان بيكنباور، الذي توفي يوم الأحد عن 78 عاماً، أول نجم رياضي عالمي حقيقي في ألمانيا، وقاد بلاده إلى لقب كأس العالم لاعباً ومدرباً عامي 1974 و1990 على الترتيب. وأصبح شخصية بارزة في البلاد في مسيرة ناجحة للغاية استمرت 50 عاماً داخل وخارج الملعب.

وخاض بيكنباور، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، 103 مباريات دولية وقاد ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم عام 1974 بعد عامين من رفع كأس أوروبا.

وكان أيضاً جزءاً من فريق بايرن ميونيخ الذي فاز بثلاث كؤوس أوروبية متتالية في الفترة من 1974 إلى 1976، إلى جانب ألقاب أخرى، وأصبح مدرباً ورئيساً للنادي، وساعد في ترسيخه واحداً من أكثر العلامات التجارية قيمة في كرة القدم الأوروبية.

وقال النادي في بيان «سيقيم نادي بايرن ميونيخ مراسم تأبين لفرانز بيكنباور في ملعبه أليانز أرينا يوم الجمعة 19 يناير، ويدعو بطل ألمانيا التاريخي الأصدقاء وعشاق الرياضة داخل وخارج البلاد ورجال الثقافة والسياسة وكذلك الجماهير وعائلة كرة القدم بأكملها لتوديع «القيصر» الذي لا يُنسى في أجواء عاطفية خاصة».

وترك البايرن، تحت رئاسة بيكنباور، الملعب الأولمبي القديم وانتقل في عام 2006 إلى ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لنحو 75 ألف متفرج.

وتمت إضاءة الملعب بالفعل بكلمات «شكراً لك فرانز» منذ أمس الأول الثلاثاء.