الخميس 11 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طلال الفهد: «جائزة الإبداع» تكريم لمسيرة 50 عاماً

طلال الفهد: «جائزة الإبداع» تكريم لمسيرة 50 عاماً
10 يناير 2024 19:17

رضا سليم (دبي) 
أعرب الشيخ طلال الفهد عن سعادته بالفوز بلقب الشخصية الرياضية العربية ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسختها الثانية عشرة، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه المبادرة المتميزة بتكريم المبدعين الرياضيين.
كما وجَّه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.
وقال: «الجائزة كشفت عن إنجازات عربية كانت غائبة عن الأذهان والإعلام لم يكشفها بالشكل المطلوب، واليوم الجائزة تأتي لي بعد مرور 50 عاماً من العمل في المجال الرياضي منذ بدأت لاعباً بنادي القادسية الكويتي عام 1973، ونشكر الإمارات، قيادة وشعباً، ووجود الأبطال العرب في دبي لتكريمهم وسام حقيقي ومفخرة لكل رياضي».
وحول كأس آسيا ومشاركة المنتخبات الخليجية، قال: «للأسف لا أتوقع أن تذهب المنتخبات الخليجية بعيداً في البطولة، وهناك منتخبات أعلى في المستوى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، والمنتخبات الخليجية متساوية في الحظوظ مع إيران ولكن كأس آسيا مثل كأس الخليج لها سحر؛ فمثلاً الكويت منافس في كأس الخليج بمن حضر وهناك عشق بين الكأس والكويت، وكأس آسيا سيكون فيها معادلات صعبة، وهناك حصان أسود بالتأكيد سيظهر في البطولة».

أخبار ذات صلة
«نزيه» يستهدف «الوصل» في «كرنفال دبي»
«قمة المليار متابع» تعزز الاقتصاد الإبداعي
طلال الفهد
جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي
دبي
آخر الأخبار
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
الرياضة
كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!
اليوم 12:45
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الشارقة الرقمية
اليوم 12:44
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
الرياضة
تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»
اليوم 12:43
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اقتصاد
"أبوظبي الأول" يصدر أول صفقة صكوك في 2024 على مستوى العالم
اليوم 12:33
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©