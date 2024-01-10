طلال الفهد: «جائزة الإبداع» تكريم لمسيرة 50 عاماً

رضا سليم (دبي)

أعرب الشيخ طلال الفهد عن سعادته بالفوز بلقب الشخصية الرياضية العربية ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسختها الثانية عشرة، موجهاً الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه المبادرة المتميزة بتكريم المبدعين الرياضيين.

كما وجَّه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: «الجائزة كشفت عن إنجازات عربية كانت غائبة عن الأذهان والإعلام لم يكشفها بالشكل المطلوب، واليوم الجائزة تأتي لي بعد مرور 50 عاماً من العمل في المجال الرياضي منذ بدأت لاعباً بنادي القادسية الكويتي عام 1973، ونشكر الإمارات، قيادة وشعباً، ووجود الأبطال العرب في دبي لتكريمهم وسام حقيقي ومفخرة لكل رياضي».

وحول كأس آسيا ومشاركة المنتخبات الخليجية، قال: «للأسف لا أتوقع أن تذهب المنتخبات الخليجية بعيداً في البطولة، وهناك منتخبات أعلى في المستوى مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، والمنتخبات الخليجية متساوية في الحظوظ مع إيران ولكن كأس آسيا مثل كأس الخليج لها سحر؛ فمثلاً الكويت منافس في كأس الخليج بمن حضر وهناك عشق بين الكأس والكويت، وكأس آسيا سيكون فيها معادلات صعبة، وهناك حصان أسود بالتأكيد سيظهر في البطولة».