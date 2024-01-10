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الرياضة

البقالي: «جائزة الإبداع» تحفيز قبل «أولمبياد باريس»

البقالي: «جائزة الإبداع» تحفيز قبل «أولمبياد باريس»
10 يناير 2024 19:45

رضا سليم (دبي)
أكد المغربي سفيان البقالي، بطل العالم في سباق الموانع، أن الفوز بجائزة الإنجازات الرياضية المستدامة، يعني له الكثير، خاصة أنه يصعد لمنصة تتويج جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي للمرة الثانية، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي ومجلس أمناء الجائزة والقائمين عليها.
وقال البقالي: «هذه الجائزة تعطيني قيمة إضافية في مسيرتي الرياضية، واختياري ضمن الأبطال العرب على منصة التتويج، حافز لي قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وأطمح لتحقيق إنجاز عربي جديد بعد الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابست 2023، وذهبية السباق ذاته في بطولة العالم لألعاب القوى – يوجين، 2022، والحصول على لقب المصنف الأول عالمياً في مسابقة 3000 متر موانع، والفرصة مواتية لي لتحقيق إنجاز في الأولمبياد».

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