الظاهري: فوز الهاشمي بجائزة الإبداع «فخر للجو جيتسو»

رضا سليم (دبي)

قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «حصول عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد، على جائزة الإداري المحلي، يمثل مفخرة كبيرة للاتحاد كونها جائزة عالمية ولدينا لاعب ولاعبة ضمن فئات الناشئين بالجائزة، وهو ما يمثل امتداداً لإنجازات الاتحاد، والتي كان آخرها في دورة الألعاب الآسيوية بالصين وحصول أبطال الإمارات على 10 ميداليات، والفوز بالجائزة مسؤولية في مواصلة مسيرة الإنجازات».

وأضاف أن عبدالمنعم الهاشمي لاعب جو جيتسو ولديه الحزام الأسود، قبل أن يكون رئيساً للاتحاد، كما يتمتع بعدد من المناصب الخارجية منها رئاسة الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وكان وراء وصول اللعبة للعالمية، محافظاً على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس في الدولة ونشر وتطوير اللعبة منذ عام 2008، وغيرها الكثير من الإنجازات، ونأمل أن يكون عام 2024 حافلاً بالإنجازات.

وقدم الظاهري التهنئة إلى أسرة اتحاد الجو جيتسو بهذه الجائزة وقال: «لنا الفخر في أن نتواجد في هذه الجائزة العالمية التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو ما يمثل حافزاً لنا في المستقبل».