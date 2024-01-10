«أسبوع نجوم الكرة» ينطلق في الشارقة

علي معالي (الشارقة)

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة للمرة الأولى، ويستمر حتى 14 من يناير المقبل، بمشاركة عدد كبير من أساطير ونجوم الرياضة في العالم يصل إلى 200 لاعب دولي، من بينهم 23 من أساطير كرة القدم.

وتحت شعار إثراء المشهد السياحي في الإمارة الباسمة، يأتي «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» للتعريف بوجهاتها ومعالمها الحضارية، وتم الإعلان عن كل تفاصيل المشهد السياحي في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، ونبيل عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للفوت جولف، وعلي عبدالله العارف، الرئيس التنفيذي لورلد بادل أكاديمي، وعبدالرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية لطيران العربية، وماسيميليانو سجليا، المدير العام للاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم، ومعهم نجم كرة القدم الأوكراني الأسبق أندري شيفتشينكو، وزياد الشرابي، المدير العام لنادي الشارقة للجولف والرماية.

انطلقت منافسات «جولة النجوم للبادل» مساء أمس «الأربعاء»، ويتنافس 16 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم الدوليين على البطولة المقامة في «ورلد بادل أكاديمي» بإمارة الشارقة، على أن تتبع اليوم بجولة سياحية للوقوف على المشهد التنموي لإمارة الشارقة بشكل عام، والسياحي والرياضي بشكل خاص. وتستكمل غداً «الجمعة» فعاليات الأسبوع، بإقامة «ليلة النجوم» في مباراة ودية يحتضنها استاد نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 23 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين، أبرزهم الإيطاليون فرانشيسكو توتي وفابيو كانافارو وكريستيان فييري، والأوكراني اندري شيفتشينكو، والهولندي إدجار ديفيدز، والبرازيليان ديدا، وسيرجينهو. ويسدل الستار على الفعاليات مساء السبت، بانطلاق النسخة الثانية من بطولة «الشارقة الدولية للفوت جولف»، بمشاركة 185 من أبرز اللاعبين العالميين للمنافسة على جوائز مالية يصل إجماليها إلى 30 ألف دولار.

من جانبه، أكد خالد جاسم المدفع، حرص الإمارة على تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، وقال: «ينطلق أسبوع نجوم الكرة في الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في حدث يشهد مشاركة كوكبة من أساطير كرة القدم، جنباً إلى جنب مع أنشطة متنوعة تقام على مدار ثلاثة أيام». وقال: «نهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية التي تشهد مشاركة أبرز الأبطال والنجوم العالميين في لعبة كرة القدم، ترسيخ عوامل عدة، أهمها توفير فعاليات رياضية ترفيهية على مستوى عالمي للسكان والمقيمين في إمارة الشارقة، بما يخدم ترسيخ مكانة الإمارة في احتضانها أهم الفعاليات في مختلف التخصصات على مستوى المنطقة، والرياضية منها على وجه التحديد».