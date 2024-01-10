بطولة غياثي للصقور.. «مرشح» يُحلِّق في الصدارة بـ«الرقم القياسي»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اختتمت مساء أمس «الأربعاء»، بطولة غياثي للصقور في نسختها الأولى، المقامة برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الرياضات التراثية، ومحبي الصيد بالصقور من داخل الدولة وخارجها، وسط منافسات قوية جمعت أشهر الصقارين من جميع إمارات الدولة.

شهد ختام الفعاليات، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مديرية مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، ومن شركة أدنوك، حضر مبارك عامر المحيربي، نائب رئيس أول للشؤون الإدارية والإدارة المجتمعية، ومبارك عبيد المنصوري، نائب رئيس لشؤون منطقة الظفرة، ومحمد علي الرميثي من نادي أبوظبي للصقارين، وعبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد كبير من عشاق رياضة الصقور من داخل الدولة وخارجها.

وفي ختام اليوم الأخير للبطولة، كرَّم ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، وتقدم بالتهنئة للفائزين والمشاركين كافة في الأشواط المختلفة التي شهدتها البطولة على مدار 5 أيام.

وتمكن سيف بن حريز من الاستحواذ على المركزين الأول والثالث في شوط المحترفين، بعد منافسة قوية مع فريق ربدان الذي حصد المركز الثاني، فيما شهدت منافسات اليوم الأخير من البطولة حصول سيف حسن الحمادي على كأس غياثي للملاك.

وكان الصقر «مرشح» لسيف جمال بن حريز الفلاسي قد حقق رقماً قياسياً في ختام النسخة الأولى من البطولة، بزمن قدره 16.946 ثانية، فيما تمكن «008» لسيف حسن الحمادي من تسجيل رقم 17.364 ثانية في فئة الملاك.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 متسابق في فئتي الملاك والمحترفين، تنافسوا فيما بينهم أملاً في اعتلاء منصة التتويج من خلال 18 شوطاً، منها 9 أشواط للمحترفين، و9 أشواط للملاك، حيث قُسِمت فئات المسابقة إلى 4 أشواط لفئة الفرخ و4 أشواط لفئة الجرناس، وذلك للمحترفين والملاك.

وأسفرت نتائج مسابقات كأس غياثي للمحترفين عن فوز «مرشح» لسيف جمال حريز الفلاسي بالمركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 16.946 ثانية، وفي المركز الثاني جاء «24» لفريق ربدان بزمن قدره 16.998 ثانية، وفي المركز الثالث جاء «البطل» لسيف جمال حريز الفلاسي بزمن قدره 16.999 ثانية.

وفي شوط الملاك، تمكن «008» لسيف حسن الحمادي من الحصول على كأس غياثي للملاك في نسخته الأولى، وحقق زمناً قدره 17.364 ثانية، وفي المركز الثاني جاء وقاد لمبارك سالم المرر بزمن قدره 17.435 ثانية، وفي المركز الثالث 11 لراشد عبدالله راشد أحمد بزمن قدره 17.445 ثانية.

وأكد ناصر محمد المنصوري أن بطولة غياثي للصقور تُعد من البطولات المهمة والرئيسية في منطقة الظفرة، وأسهمت في ترسيخ مفاهيم التراث الوطني، وتمثل ركناً أصيلاً من أركان رياضاتنا المحلية.

وتمنى المنصوري أن تشهد الدورات المقبلة من البطولة مزيداً من النجاح والتميز، خاصة في ظل النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، سواء من حيث المشاركات المتميزة أو الحضور الجماهيري الكبير.

وأشاد وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بدور الجهات الراعية والداعمة للبطولة ودورها المتميز في إنجاح البطولة التي تحظى برعاية من شركة أبوظبي الوطنية «أدنوك» ونادي أبوظبي للصقارين ونادي ليوا الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي وشرطة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة.

وأعرب سيف بن حريز الفلاسي الفائز بالمركز الأول في فئة المحترفين عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه في النسخة الأولى من كأس غياثي للصقور، مؤكداً أن الرقم الذي تحقق في ظل الظروف الجوية الحالية يعتبر مميزاً، مشيراً إلى أنه استعد للبطولة منذ شهر سبتمبر الماضي، حتى يتمكن من المنافسة القوية وسط أشهر محترفي الصقور في الدولة الذين تواجدوا في ميدان السباق.

وأشاد الفلاسي بالتنظيم الجيد للبطولة، والذي جعل البطولة في مصاف البطولات الكبرى داخل الدولة وخارجها في مجال الصقور.