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الرياضة

«السماوي» يبدأ «التحضيرات الشتوية» بمعنويات مرتفعة

«السماوي» يبدأ «التحضيرات الشتوية» بمعنويات مرتفعة
11 يناير 2024 01:14

مراد المصري (دبي)

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استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس تدريباته لاستغلال فترة التوقف الشتوي، وسط معنويات مرتفعة وحماس من اللاعبين الذين تم إبراز صور التحاقهم مرة أخرى بمعسكر «السماوي» عقب العطلة الشتوية التي منحها لهم الجهاز الفني.
وتواجد في التدريبات كافة عناصر المجموعة، على أن يتولى السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الفريق قيادة التدريبات، وتشهد الفترة المقبلة خوض عدد من المباريات الودية أمام فرق محلية وممن ستقيم معسكراتها على أرض الدولة، حيث تتوافد حالياً العديد من الأندية الخليجية والأوروبية.
ويعمل «السماوي» حالياً على حسم صفقة اللاعب الأجنبي الخامس بعد الاستغناء عن البرتغالي جيكو جيرالديس، حيث سيتم اختيار البديل بتأني مع وجود أكثر من شهر على استئناف مشوار الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.
على صعيد آخر، قامت إدارة بني ياس بمبادرة مميزة، من خلال تكريم اللاعبين المجتهدين في صفوف فرق الأكاديمية، وذلك بحضور محمد الجنيبي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، واللاعب جاستون سواريز ومشرفي الأكاديمية.
وتم تكريم رعد المصعبي لاعب فريق تحت 17 سنة، وخالد العبري هداف فريق تحت 13 سنة، ومتعب الخليفي أحد لاعبي فريق الأشبال بالأكاديمية، حيث يسعى «السماوي» لغرس روح التفوق لدى اللاعبين الصاعدين، والتحلي بالروح الرياضية والأخلاق الحميدة بالتعامل مع الزملاء والمنافسين والالتزام كمعايير أساسية في هذا التكريم الذي يستمر على مدار الموسم الرياضي.

السماوي
بني ياس
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