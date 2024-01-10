«النسور» يدعم «القوة الهجومية»

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلنت إدارة خورفكان عن صفقتين مهمتين في خطي الوسط والهجوم، لتدشن تغييرات مهمة في صفوف أجانب الفريق في فترة «الميركاتو الشتوي» قبل عودة دوري أدنوك للمحترفين.

وأولي الصفقات، كانت لاعب خط الوسط الدولي الأوزبكي عزيز بيك، الذي انضم لمواطنه عبدالله ييف في خط وسط الأخضر بديلاً للتونسي سيف الدين خاوي، الذي لم يوفق مع الفريق خلال النصف الأول من الموسم، كما انضم البرازيلي رانييل سانتانا قادماً من الدوري الصيني وسيكون بديلاً لمواطنه تياجو.

وسعت الإدارة لهذه التغييرات بهذا التوقيت من أجل التجهيز الأمثل للاعبين الجدد للانسجام مع فكر المدرب استثماراً لفترة التوقف الحالية للمسابقة.