«الأبيض» يستعين بتقرير عن «التنانين» استعداداً لانطلاقة كأس آسيا

معتز الشامي (دبي)

استعان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي بينتو، بتقارير فنية عبر منصات الإحصاءات والتحليل العالمية، المخصصة لمتابعة أداء ومردود المنتخبات الوطنية في التجارب الرسمية والودية، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء منتخب هونج كونج، الذي يلتقيه «الأبيض» في افتتاح مشواره بكأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة وتنطلق غداً الجمعة وتستمر منافساتها حتى 10 فبراير المقبل.

ويواجه منتخبنا الوطني منتخب هونج كونج الملقب بـ «التنانين»، الأحد المقبل، في أولى محطاته بدور المجموعات، ويدخل المنتخب المباراة بدوافع الفوز، خصوصاً أنها تأتي أمام منتخب لم يصنع تاريخاً في البطولة، بل يعود إليها بعد نصف قرن من الغياب، كما لم يسبق له أن حقق أي فوز في مشاركاته القديمة قبل 50 عاماً مضت.

ويمتاز منتخب هونج كونج بالقدرة على التنظيم الدفاعي الجيد، كما يعتبر من بين منتخبات شرق آسيا، التي تجيد النقل السريع للكرات، ولكن يعيبه عدم امتلاك عناصر خطرة في الهجوم ويعتمد على المرتدات مع التنظيم الدفاعي، وتشكيل الضغط على حامل الكرة في كل مكان بالملعب.

وأخضع بينتو منتخب هونج كونج لتحليل دقيق، خاصة أنه كان على علم بمسيرة المنتخب في تصفيات المونديال الأخيرة، عندما كان مدرباً لكوريا الجنوبية، كما كلف أحد متابعيه بتتبع المواجهات الودية للفرق المرشحة لمواجهة الأبيض في كأس آسيا أو تصفيات كأس العالم للوقوف على نقاط القوة والضعف في أدائها قبل المواجهات الرسمية.

وشدد بينتو في محاضرته للاعبي «الأبيض» على أهمية تحقيق الفوز بأول مباراة في دور المجموعات لتحقيق المطلوب، والحصول على دفعة معنوية كبيرة في افتتاح البطولة، محذراً من «الضغط» الذي يلعب به المنافس.

ويواصل منتخبنا تدريباته على الملعب الفرعي للمدينة التعليمية بشكل يومي، استعداداً لركلة البداية في البطولة، التي يعتبرها الجهاز الفني أهم مواجهة على الإطلاق في إطار فلسفة الجهاز القائمة على التركيز في كل مباراة على حدة واعتبارها نهائياً للبطولة.

وكانت بعثة منتخبنا، قد وصلت، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس آسيا، وضمت 26 لاعباً وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، علي مبخوت وكايو كانيدو.

وبالعودة لمنتخب «التنانين» فلم يسبق لهونج كونج تحقيق أي انتصار على مدار مشاركاته الثلاث الماضية في كأس أمم آسيا، حيث خاض عشر مباريات، تعادل في ثلاث، وخسر في سبع، وخلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، خاض منتخب هونج كونج 92 مباراة، ففاز في 28 مباراة وخسر في 41 مباراة وتعادل في 21 مباراة، ويحتل منتخب هونج كونج المركز 150 في تصنيف «فيفا» للمنتخبات، ويعتبر المركز الـ 90 هو الأفضل في تاريخه، والمركز 169 هو الأسوأ في تاريخه.

وأكد علي خصيف قائد منتخبنا الوطني في كأس آسيا، أن «الأبيض» جاهز للمشاركة بقوة في البطولة التي يدخلها بمزيج يجمع بين اللاعبين الخبرة، وقال: «جاهزون لخوض منافسات البطولة الآسيوية، مع توقعاتنا بمواجهات قوية في ظل سعي 24 منتخباً للتنافس القوي على اللقب، لكننا نملك خبرات كبيرة من مشاركات عديدة سابقة، وهناك حالة من الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب، والكل حريص على تقديم أفضل ما لديه لإسعاد جمهور الكرة الإماراتية».