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الرياضة

إنفانتينو: الإمارات تمنح الأمل للرياضيين في العالم

أحمد بن محمد خلال تكريم إنفانتينو
11 يناير 2024 01:14

رضا سليم (دبي) 

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وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهود سموه نحو الارتقاء بمدينة دبي التي أصحبت بحق مدينة عالمية. وقال رئيس الفيفا في كلمته بعد تكريمه بفئة الشخصية الرياضية العالمية ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي: «أعتز بهذه الجائزة والتكريم واعتبر دبي مدينة عالمية تمنح الأمل لجميع الرياضيين في العالم وكرة القدم بصفة خاصة، لمزيد من الإبداع والعطاء، وتحفز الناشئين والكبار على مواصلة الإبداع في الملاعب ودبي توحدنا جميعاً، وشكراً لشعب الإمارات، نشعر دائماً أننا في أوطاننا هنا في هذه المدينة الخلابة». 

جياني إنفانتينو
الإمارات
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي
جائزة الإبداع الرياضي
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