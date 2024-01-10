أحمد بن محمد يُكرِّم الفائزين بجائزة «الإبداع الرياضي»

دبي (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين ضمن فئات الدورة الثانية عشرة، في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وموزة المري، أمين عام الجائزة، كما حضر الحفل الشيخ عبدالله الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية الوطنية والعربية والدولية، ومسؤولي القطاع الرياضي.

وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية الإماراتية»، وتسلّمها نيابة عن سموه الشيخ حميد بن عمار النعيمي، وفاز سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجائزة، تقديراً لدعمه الكبير لتطوير الرياضة في إمارة عجمان وعلى مستوى دولة الإمارات، كما أطلق سموه مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم، وأحرز العديد من الألقاب في البطولات العالمية لجمال الخيول.

وقام سمو النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، بتقديم جائزة فئة «رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى» إلى حبيب نور محمدوف من روسيا؛ نظراً لإنجازاته العديدة، حيث أحرز بطولة العالم. كما كرّم سموه، الفائز بجائزة «الشخصية الرياضية العالمية»، وذهبت إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

كما كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين من الرياضيين والفرق والمؤسسات في الفئات الأخرى للجائزة، وفي مقدمتهم الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح بوسام الجائزة لفوزه بفئة «الشخصية الرياضية العربية»، ونادي دبي لسباق الخيل الفائز في فئة «المؤسسة الإماراتية»، وتسلَّم الجائزة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل.

كما كرّم سموه، الاتحاد الدولي لكرة السلة الفائز بجائزة «المؤسسة العالمية»، حيث تسلم الجائزة الشيخ سعود بن علي آل ثاني، من دولة قطر، كما شمل التكريم رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة والاتحاد اليوناني، أندرياس زاجكليس، الأمين العام للاتحاد، ومنحت الجائزة للاتحاد الدولي لكرة السلة لإطلاق مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة - 2023 الذي يهدف إلى تمكين الشباب واستخدام كرة السلة وسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

أفضل ناشئ إماراتي

كرّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي كذلك الفائزين في فئة «رياضي ناشئ إماراتي»، حيث فاز 6 رياضيين ناشئين من دولة الإمارات من مختلف الألعاب الرياضية؛ تقديراً لإنجازاتهم، وفاز بالمركز الأول، سلطان صالح محمد، لاعب المنتخب ونادي الذيد للرماية، والمركز الثاني، أحمد خالد العبدولي، لاعب منتخب التايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، والمركز الثالث، ميرة عبد الله الشحي، لاعبة المنتخب ونادي الوصل للسباحة، والمركز الرابع، زمزم محمد الحمادي، لاعبة منتخب الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، والمركز الخامس، الهيام سيف البلوشي لاعبة منتخب المبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية والمركز السادس، سعيد محمود العوضي من اتحاد الرياضات البحرية.



أفضل إداري إماراتي

فئة «الإداري الإماراتي»، فاز بها عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وتسلم الجائزة نيابة عنه محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفي فئة «الفريق الإماراتي»، فقد فاز بها منتخب قفز الحواجز، وتسلم الجائزة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، وأعضاء الفريق، عبد الله محمد المري، عبد الله حميد المهيري، وفاز الفريق بالجائزة لتأهله إلى أولمبياد باريس 2024، وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2023 والفوز بلقب بطولتي هولندا وبلجيكا الدوليتين للفروسية.

وفي فئة «الرياضي العربي»، فاز بالجائزة كل من المغربية خديجة مرضي، والتونسية غفران بالخير، أما فئة «الحكم العربي»، ففازت بها المغربية بشرى كربوب.

وفي فئة «الإنجازات الرياضية المستدامة»، فاز المغربي سفيان البقّالي. وفي فئة «رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة- فئة أصحاب الهمم»، فازت الجزائرية نسيمة صافي. وفاز بفئة «الفريق العربي»، المنتخب المغربي لكرة القدم، حيث تسلّم الجائزة طارق نجم، الأمين العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وتم تكريم الفائز بفئة «الإداري العربي»، وهو محمد حسن الشمري، من العراق، كونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.



فئة الناشئين العرب

كرَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في فئة «الناشئين العرب» وفاز بالمركز الأول، هنا أيمن جودة من مصر والمركز الثاني، عبد العزيز سيف السيف من السعودية والمركز الثالث، نور سحنون من تونس والمركز الرابع، عبد الرحيم مجاهد من الجزائر، والمركز الخامس، ملاك العلامي من المغرب والمركز السادس، أحمد إبراهيم شماع، من سوريا.