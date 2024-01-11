«الريال» إلى نهائي «السوبر» في «الديربي المذهل»

الرياض (أ ف ب)



تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم، بحسمه «الديربي» أمام جاره اللدود أتلتيكو بالفوز عليه 5-3، بعد التمديد «الوقت الأصلي 3-3» على ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض في نصف النهائي.

وسجّل خماسية ريال مدريد كل من الألماني أنتونيو روديجر (20)، والفرنسي فيرلان مندي (30)، وداني كارفاخال (85)، والمونتينجري ستيفان سافيتش (116 خطأ في مرمى فريقه) وإبراهيم دياز (120+2)، فيما سجّل ثلاثية أتلتيكو ماريو هيرموسو (6)، والفرنسي أنطوان جريزمان (37) وروديجر (78 خطأ في مرمى فريقه).

ويلعب ريال مدريد، بطل كأس الملك، المباراة النهائية الأحد مع الفائز بين برشلونة بطل الليجا وأوساسونا وصيف الكأس الموسم الماضي اللذين يلتقيان الخميس.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد الانتصارات بالسوبر مع 14 لقباً، متقدماً على ريال (12)، وأتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا (3)، وأتلتيكو مدريد (2).

ورد ريال مدريد الاعتبار لخسارته الوحيدة في مختلف المسابقات هذا الموسم، عندما سقط أمام أتلتيكو مدريد 1-3 في الدوري في 24 سبتمبر الماضي على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من «الليجا».

ودخل ريال مدريد، متصدر «الليجا» هذا الموسم المباراة ساعياً لبلوغ المباراة النهائية، والفوز للمرة الثالثة باللقب، منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة، وذلك بعد أن خسر نهائي العام الماضي أمام غريمه اللدود برشلونة 1-3.

ويحقّق فريق أنشيلوتي نتائج رائعة في الفترة الأخيرة، حيث إلى جانب تصدره الدوري بفارق المواجهة المباشرة عن المفاجأة جيرونا (48 نقطة لكل منهما)، لم يذق طعم الخسارة في سلسلة من 19 مباراة توالياً في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ خسارته أمام أتلتيكو بالذات، حيث فاز 16 مرة مقابل 3 تعادلات، قبل أن يطيح بجاره.

كما حصل الريال على جرعة ثقة إضافية مع تمديد أنشيلوتي عقده حتى يونيو 2026، مغلقاً الباب أمام منتخب البرازيل، وتعافي المدافع كارفاخال والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والوافد الجديد لاعب الوسط الشاب التركي أردا جولر (18 عاماً) من الإصابة.

وقال أنشيلوتي في تصريح لـ«موفيستار»: «لعب أتلتيكو بشكل جيد للغاية وكذلك نحن، لقد كانت مباراة مذهلة».

وأضاف «لقد فزنا لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الفترات الأخيرة، (البدلاء) قدموا كل شيء».



وهذه المباراة هي الأولى من اصل ثلاث مواجهات «ديربي» ستجمع الفريقين في غضون أسابيع قليلة، حيث سيلتقيان مجدداً في الدور 16 من كأس إسبانيا في 18 الشهر الحالي على ملعب ميتروباليتانو، قبل أن يتواجها في الدوري في الرابع من فبراير المقبل في سانتياجو برنبايو.

وبدأ روخيبلانكوس الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف عن بلباو الرابع، المباراة ضاغطاً وحصل على فرصة كبيرة بعد خمس دقائق بتسديدة للبرازيلي سامويل دياز أبعدها الحارس كيبا أريسابالاجا إلى ركنية انبرى لها جريزمان وتابعها هيرموسو برأسه داخل المرمى (6).

لم ينتظر الفريق الملكي طويلا للردّ، وأدرك التعادل بالطريقة ذاتها، بعد 14 دقيقة عبر روديجر عندما تابع برأسه ركنية للاختصاصي المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش (20).

واستفاد لوس بلانكوس من الزخم، وتقدم مجدداً عن طريق مندي الذي تابع كرة من مسافة قريبة، إثر تمريرة زاحفة لكارفاخال (30).

واستمرت الإثارة عندما أدرك جريزمان هدفاً رائعاً من مجهود فردي تلاعب من خلاله بلاعبَين بمهارة رائعة وسدد من على مشارف المنطقة كرة زاحفة على يمين كيبا (37)، فأصبح أفضل هدّاف في تاريخ أتلتيكو في مختلف المسابقات.

ورفع الدولي الفرنسي رصيده من الأهداف إلى 174 مع أتلتيكو في جميع المسابقات وتجاوز لويس أراجونيس بهدف واحد.

وأضاع البرازيلي رودريجو المتألق في الفترة الأخيرة، مع تسجيله ستة أهداف في آخر سبع مباريات فرصة ذهبية قبل نهاية الشوط الأول، وبعد أن راوغ مدافعَي أتلتيكو على بُعد أمتار قليلة من المرمى، سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس العملاق السلوفيني يان أوبلاك بقدمه قبل ان يلتقطها بيديه (43).

وفي ظل تقارب شديد بين قطبي مدريد، أضاع لينو فرصة أخرى لأتلتيكو، بعدما خسر كارفاخال الكرة في الوسط، انتزعها موراتا، ومررها إلى الظهير الأيسر الذي سددها بجانب المرمى (56).

وتصدى أوبلاك مجددا لمحاولة خطرة، إثر ركلة حرّة نفذها فينيسيوس، بينما كان لاعبو أتلتيكو يحتجون لدى الحكم، ووصلت الكرة إلى كارفاخال المنفرد وسددها «على الطاير»، لكن أوبلاك أبعدها بقدمه الى ركنية لم تثمر (71).

وخطف أتلتيكو التقدم من جديد، في ظل ارتباك دفاعي واضح لدى «الميرنجي»، بعد أن حوّل البديل ريكاردو ريكيلمي كرة عرضية حاول كيبا التقاطها، إلا أنه واجه مضايقة من مهاجم النادي الملكي سابقاً موراتا وزميله روديجر، فارتدت منه إلى الأخير وعانقت الشباك (78).

ورفض ريال الاستسلام، وفرض التعادل من جديد، بعد لحظات عصيبة داخل منطقة أتلتيكو، إذ توغل البرازيلي رودريجو من الجهة اليسرى، وسدد كرة أبعدها أوبلاك، فارتدت نحو الإنجليزي جود بيلينجهام الذي سدد مرتين، أبعد أوبلاك الأولى وهيرموسو الثانية من باب المرمى، قبل أن تتهيأ امام كارفاخال المتوغل، سددها قوية داخل المرمى (86).

وحصل البديل دياز على فرصة كبيرة لحسم النتيجة في الوقت الأصلي، عندما تلاعب بدفاع أتلتيكو داخل المنطقة، لكنه سدد بجانب المرمى (90+2).

واحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين شهدا سيطرة للنادي الملكي الذي انتظر حتى الدقيقة 116 لترجمتها إلى هدف عندما مرر كارفاخال كرة عرضية داخل المنطقة، لمسها البديل خوسيلو برأسه، وارتطمت بقدم المدافع سافيتش وتابعت طريقها الى الشباك (116).

ووجه ريال مدريد الضربة القاضية لأتلتيكو مستغلاً هجمة مرتدة قادها خوسيلو بإبعاده كرة إثر ركلة ركنية، فانطلق لها البديل الآخر دياز بسرعة مستغلاً خروج أوبلاك من عرينه، فسبقه إليها في منتصف الملعب، وتابعها داخل المرمى الخالي (120+2).