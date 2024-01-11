لينارد.. التمديد بـ 139 مليون يورو

لوس أنجلوس (أ ف ب)



أعلن نادي لوس أنجلوس كليبرز، رابع المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، تمديد عقد نجمه كواهي لينارد المتوج باللقب مرتين، لمدة ثلاثة مواسم.

والتحق لينارد المتوج باللقب في عامي 2014 مع سان أنتونيو سبيرز و2019 مع تورونتو رابتورز، وفي المرتين اختير أفضل لاعب في الأدوار النهائية، بكليبرز في صيف 2019.

وذكر موقع «ذي أتلتيك» وقناة «إي إس بي إن»، أن لينارد مدد عقده الذي كان سينتهي في نهاية الموسم الحالي، لمدة ثلاث سنوات مقابل حوالي 153 مليون دولار «139 مليون يورو».

وقال مدير عمليات كرة السلة بالفريق لاورنس فرانك: «لقد سلط الضوء على فريقنا منذ لحظة وصوله، نشعر بأننا محظوظون لأننا كنا اختياره قبل خمس سنوات ونتطلع إلى مواصلة البناء معه».

ويبقى لينارد البالغ 32 عاماً، والمولود في لوس أنجلوس، صورة بارزة للفريق الذي سينتقل إلى ملعب جديد في إنجليوود «حي في المدينة» الموسم المقبل، بعد أن تقاسم أرضية ملعب «كريبتو.كوم أرينا» «ستابلز سنتر سابقاً» مع ليكرز.

ولم يخض لينارد الذي اختير خمس مرات لخوض مباراة كل النجوم «آل ستار» الدور النهائي للمنطقة الغربية عام 2021 بسبب الإصابات التي يعاني منها في الأعوام الأخيرة، وهو أفضل نتيجة لكليبرز منذ انضمامه الى صفوفه.

وعاد لينارد إلى اللعب بانتظام هذا الموسم، حيث غاب عن 4 مباريات فقط من أصل 36 خاضها لفريقه حتى الآن، وهو بين كوكبة رائعة من النجوم «جيمس هاردن، بول جورج، راسل ويستبروك»، المرشحين للفوز باللقب.

ويحتل كليبرز المركز الرابع في المنطقة الغربية «23 فوزاً و13 خسارة».