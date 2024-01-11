ليفربول.. «نصف المهمة»

ليفربول (أ ف ب)



قلب ليفربول الطاولة على ضيفه فولهام، وتغلب عليه بصعوبة 2-1، على ملعب «أنفيلد»، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم.

وبكر فولهام بالتسجيل، وتحديداً في الدقيقة 19 عبر جناحه الدولي البرازيلي السابق ويليان، وانتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني لقلب الطاولة بهدفين سجلهما كورتيس جونز «68»، والبديل الدولي الهولندي كودي خاكبو «71»، إثر تمريرتين حاسمتين من البديل الآخر الدولي الأوروغوياني داروين نونييز.

ويلتقي الفريقان إياباً بعد أسبوعين، وتحديداً في 24 يناير الحالي في لندن.

وكان ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبونشيب»، تغلب على تشيلسي 1-0، في افتتاح ذهاب دور الأربعة، ويلتقيان إياباً على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في 23 الحالي.

وخاض ليفربول المباراة في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة أبرزها ترنت ألكسندر-أرنولد، والمجري دومينيك سوبوسلاي، والأسكتلندي أندرو روبرتسون، إضافة إلى الدوليين المصري محمد صلاح، والياباني واتارا إندو لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار وكأس آسيا في قطر توالياً.

وفضل مدربه الألماني يورجن كلوب الإبقاء على نونييز وخاكبو وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بالأولين في الدقيقة 56، وأسهما في قلب الطاولة.

وكان ليفربول الطرف الأفضل وضغط منذ البداية وكاد أن يفتتح التسجيل عبر جونز بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الألماني بيرند لينو «6».

لكن فولهام نجح في افتتاح التسجيل من أول هجمة، عندما استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا كرة أبعدها القائد قطب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك برأسه برعونة، عند حافة المنطقة، فتوغل داخلها ومررها عرضية زاحفة الى مواطنه ويليان الذي هيأها لنفسه، وراوغ المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قبل أن يسددها من مسافة قريبة بين ساقي فان دايك على يسار الحارس الأيرلندي كاومهين كيليهر «20».

وكاد هارفي إيليوت يدرك التعادل بتسديدة بيسراه «على الطاير»، إثر تمريرة من البرتغالي ديوجو جوتا مرت بجوار القائم الأيمن البعيد لمرمى لينو «22»، وسدد بيريرا كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس كيليهر «43».

ودفع كلوب بنونييس وخاكبو مكان إيليوت والهولندي الآخر راين خرافنبرخ «56»،

ونجح جونز في إدراك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ارتطمت بظهر المدافع طوسين أدارابايويو، وخدعت الحارس لينو «68».

ومنح خاكبو التقدم لليفربول، عندما استغل تمريرة عرضية من نونييس، إثر هجمة قادها جوتا، وتابع الكرة من مسافة قريبة داخل المرمى «71»، وأبعد لينو رأسية لنونييس من مسافة قريبة إلى ركنية «79».