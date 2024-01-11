ميلان وروما.. «كأس العذاب»!

روما (أ ف ب)



لحق لاتسيو وأتالانتا بفيورنتينا إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوز الأول على ضيفه وجاره روما 1-0، والثاني على مضيفه ميلان 2-1 في ربع النهائي.

في المباراة الأولى على الملعب الأولمبي حسم لاتسيو «الديربي» الساخن بهدف وحيد سجله ماتيا زاكانيي في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وفي الثانية، على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، قلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولاً تخلفه بهدف للبرتغالي رافايل لياو «45»، إلى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس «45+2 و59 من ضربة جزاء».

وكان فيورنتينا وصيف بطل النسخة الأخيرة، وحامل اللقب ست مرات آخرها عام 2001، أول المتأهلين إلى دور الأربعة، بعدما أوقف مغامرة ضيفه بولونيا الذي جرد إنتر ميلان من اللقب في ثمن النهائي، وذلك بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح «الوقتان الأصلي والإضافي».

ويلتقي فيورنتينا في نصف النهائي مع أتالانتا حامل اللقب مرة واحدة عام 1963، فيما يلعب لاتسيو، البطل سبع مرات أخرها عام 2019، مع يوفنتوس أو فروزينوني اللذين يلتقيان «الخميس» في ختام ربع النهائي.

ويقام الدور نصف النهائي في الثالث من أبريل المقبل ذهاباً و24 منه إياباً.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 14 لقباً، آخرها عام 2021، يليه كل من إنتر ميلان بطل الموسم الماضي وروما، برصيد تسعة القاب لكل منهما، آخرها عام 2008 بالنسبة لفريق العاصمة.

وحسم لاتسيو الديربي من ضربة جزاء، إثر عرقلة مهاجمه الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس من قبل المدافع الهولندي دين هويسن داخل المنطقة، انبرى لها زاكانيي بيمناه على يسار الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو «51».

وعلق المدرب البرتغالي لروما جوزيه مورينيو على ركلة الجزاء، قائلاً في تصريح لميكروفون «إيطاليا 1»: «ضربة الجزاء التي تم احتسابها هي، أود أن أقول، ضربة جزاء حديثة، ركلة جزاء لم يكن من الممكن احتسابها قبل حكم الفيديو المساعد «الفار» منذ 20 عاماً، وكان الحكم على بعد ثلاثة أمتار من الهجمة ولم يحتسبها».

وأضاف «خسارة (ديربي) تؤلم، ما يريحني قليلاً هو أنه بعد مباراتنا ضد ميلان الأحد المقبل، ننتهي من جدولنا المجنون تماماً، حيث واجهنا تواليا بولونيا، نابولي، يوفنتوس، أتالانتا ولاتسيو».

وأنقذ باتريسيو مرماه من هدف ثان بتصديه لانفراد بعد مجهود فردي رائع للاعب الوسط الدولي الأوروجوياني ماتياس فيسينو «56»، ثم سدد اللاعب نفسه كرة قوية من داخل المنطقة، بعد ثوان قليلة بجوار القائم الأيسر «57».

وأنقذ حارس المرمى اليوناني للاتسيو خريستوس مانداس مرماه من هدف التعادل، بتصديه لتسديدة قوية «على الطاير» للبديل أندريا بيلوتي من داخل المنطقة، قبل أن يبعدها أمام البديل الآخر لورنتسو بيليجريني قبل أن يتابعها داخل المرمى الخالي «88».

وكاد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يفعلها في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أكروباتية من مسافة قريبة مرت فوق العارضة.

وطرد لاعب من صفوف كل فريق في الوقت بدل الضائع، حيث تلقى البديل الإسباني للاتسيو، والجناح السابق لروما وبرشلونة الإسباني بيدرو إنذارين في دقيقة واحدة «90+6»، فيما وجه الحكم دانييلي أورساتو بطاقة حمراء مباشرة إلى مهاجم روما الدولي الإيراني ساردار أزمون «90+10»، وطرد قائد روما جانلوكا مانشيني عقب الصافرة النهائية.

على ملعب سان سيرو، فشل ميلان، البطل خمس مرات آخرها عام 2003، في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في المسابقة وودعها من ربع النهائي.

ونجح ميلان في افتتاح التسجيل عبر جناحه لياو، إثر تمريرة من الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الهولندي تيون كوبمينرس التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة من السويدي إميل هولم.

وحصل أتالانتا على ضربة جزاء، إثر عرقلة المدافع الإسباني أليخاندرو خيمينيس للاعب الوسط الروسي أليكسي ميرانتشوك داخل المنطقة، انبرى لها كوبمينرس بنجاح «59».

وطرد مدرب أتالانتا جان بيرو جاسبيريني في الدقيقة 38.