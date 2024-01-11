البرازيل تختار المدرب الجيد

ريو دي جانيرو (أ ف ب)



أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعيين مواطنه دوريفال جونيور مدرباً جديداً لمنتخب بلاده، منهياً بذلك رسمياً الجدل الدائر حول من يتولى مسؤولية مصير بطل العالم 5 مرات.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان صحفي أعلن فيه تقديم مدرب ساو باولو السابق في ريو دي جانيرو: «دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي للرجال».

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن مدة العقد، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيستمر حتى نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان إضفاء الطابع الرسمي على تعيين دوريفال جونيور، خلفاً لفرناندو دينيز «المقال» من منصبه الأسبوع الماضي، متوقعاً بعد إعلان نادي ساو باولو رحيل مدربه منذ أبريل الماضي للانضمام إلى الإدارة الفنية للمنتخب.

ويخلف دوريفال جونيور «61 عاماً» مواطنه دينيز «49 عاماً» الذي يجمع منذ يوليو الماضي بين منصبي مدرب المنتخب وفريق فلومينينسي المُتوج معه بكأس ليبرتادوريس 2023.

وكان المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي الخيار الأول للاتحاد البرازيلي، لخلافة دينيز عقب نهاية عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم، لقيادة منتخب البرازيل في كوبا أميركا في يوليو المقبل في الولايات المتحدة، لكن أنشيلوتي جدد عقده مع «الميرنجي»، مما دفع الاتحاد البرازيلي إلى البحث بشكل عاجل عن مدرب جديد.

وبعد مرور عام على الخروج من الدور ربع النهائي لمونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا، يحتل «السيليساو» المركز السادس من أصل عشرة في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، وهو مركز لا يليق بالدولة الوحيدة التي شاركت في 22 نسخة من كأس العالم، وتُوجت بخمسة ألقاب، وهو رقم قياسي.

ومن المتوقع أن يبدأ دوريفال جونيور مهمته رسمياً في مارس المقبل في مباراتين دوليتين وديتين في «القارة العجوز» ضد إنجلترا وإسبانيا.