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الرياضة

هنريكي سعيد بالتألق مع الذيد

هنريكي سعيد بالتألق مع الذيد
11 يناير 2024 10:42

علي معالي (دبي)

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حجز المدافع البرازيلي كايلان هنريكي «21 عاماً»، مكاناً أساسياً في الذيد، وتأقلم بسرعة مع الفريق، وشارك في 14 مباراة «943 دقيقة»، وسجل هدفاً وصنع آخر، واكتسب المزيد من الثقة، ويحتل الذيد المركز السابع في دوري الدرجة الأولى وله 21 نقطة
يرى اللاعب الشاب أن تجربة الذيد فرصة لإثبات نفسه، ونجح في تسجيل هدفه في مرمى الظفرة، وقال: «إن إحراز الهدف الأول لحظة لا توصف، وكل لاعب يحلم بذلك، وكنت محظوظاً بما يكفي»، وسعيد بالحب والانتماء إلى نادي الذيد.
وأضاف: «التأقلم مع الذيد بمثابة التحدي، وتأقلمت معه، ووجدت الحفاوة والترحيب من النادي وجماهيره، وسرعان ما اندمجت في طريقة اللعب وزملائي، مما جعل انتقالي أسهل بكثير، وأستمتع حقاً بالتجربة وأتطلع إلى مواصلة المساهمة في نجاح الفريق، ووجدت في الذيد المكان المناسب لإعادة كتابة مشواري.
ومع ذلك، فإن هنريكي يحلم في العودة يوماً ما إلى «بلاد السامبا»، خاصة أنه فاز بكأس البرازيل مع ساو باولو وكاريوكا، وكشف عن أن لديه رغبة خاصة في العودة للعب مع بالميراس، وقال: «أريد أن ألعب في البرازيل مرة أخرى، وآمل أن تتاح لي الفرصة، لإعادة كتابة تاريخي مع الكرة البرازيلية».

الإمارات
البرازيل
دوري الدرجة الأولى
ساو باولو
بالميراس
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