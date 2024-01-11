السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اللقب الغائب» حلم «الأبيض» في «الظهور 11»

«اللقب الغائب» حلم «الأبيض» في «الظهور 11»
11 يناير 2024 10:49

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
قصائد تُحلِّق في فضاء الذكريات بـ«الشارقة للشعر»
«دراسات 46»: مقاربات في الثقافة والفكر


يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خلال المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا 2023، مطاردة «اللقب الغائب»، وحلم التتويج الأول، والذي كان قريباً من «الأبيض» مرتين، في أبرز مشاركتين الأولى النسخة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي عام 1996، وجاء «الأبيض» فيها وصيفاً، والثانية في أستراليا 2015، حينما حصد المركز الثالث.
وشارك «الأبيض» في 10 نسخ في نهائيات كأس آسيا، بداية من أول ظهور الكويت 1980، وصولاً إلى نسخة الإمارات 2019، وغاب عن الظهور المنتظم في نسخة واحدة، بفشله في التأهل لنهائيات لبنان التي أقيمت في أكتوبر 2000، في انتظار الظهور القاري الـ 11 في النسخة الجديدة بقطر.
ولعب «الأبيض» إجمالاً 44 مباراة في 10 نسخ في «كأس آسيا»، فاز في 15 مباراة وتعادل 11 وخسر 18 «من دون احتساب الفوز أو الخسارة بركلات الترجيح»، وسجل 41 هدفاً ودخل مرماه 59 هدفاً.

الإمارات
كأس آسيا
أبوظبي
أستراليا
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
د. عبدالله الغذامي
التعليم والمعرفة
د. عبدالله الغذامي يكتب: حكاية الحكايات الثقافية
13 يناير 2024
مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الدورة الرابعة لبرنامج المنح البحثية
التعليم والمعرفة
مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الدورة الرابعة لبرنامج المنح البحثية
13 يناير 2024
عبدالله العويس ومحمد القصير ومحمد البريكي والحضور خلال فعاليات المهرجان (وام)
التعليم والمعرفة
قصائد تُحلِّق في فضاء الذكريات بـ«الشارقة للشعر»
13 يناير 2024
«دراسات 46»: مقاربات في الثقافة والفكر
التعليم والمعرفة
«دراسات 46»: مقاربات في الثقافة والفكر
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©