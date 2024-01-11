«اللقب الغائب» حلم «الأبيض» في «الظهور 11»

معتصم عبدالله (دبي)



يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خلال المشاركة المرتقبة في نهائيات كأس آسيا 2023، مطاردة «اللقب الغائب»، وحلم التتويج الأول، والذي كان قريباً من «الأبيض» مرتين، في أبرز مشاركتين الأولى النسخة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي عام 1996، وجاء «الأبيض» فيها وصيفاً، والثانية في أستراليا 2015، حينما حصد المركز الثالث.

وشارك «الأبيض» في 10 نسخ في نهائيات كأس آسيا، بداية من أول ظهور الكويت 1980، وصولاً إلى نسخة الإمارات 2019، وغاب عن الظهور المنتظم في نسخة واحدة، بفشله في التأهل لنهائيات لبنان التي أقيمت في أكتوبر 2000، في انتظار الظهور القاري الـ 11 في النسخة الجديدة بقطر.

ولعب «الأبيض» إجمالاً 44 مباراة في 10 نسخ في «كأس آسيا»، فاز في 15 مباراة وتعادل 11 وخسر 18 «من دون احتساب الفوز أو الخسارة بركلات الترجيح»، وسجل 41 هدفاً ودخل مرماه 59 هدفاً.