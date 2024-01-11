«أدنوك للمحترفين» ثاني أكثر الدوريات ظهوراً في كأس آسيا



عمرو عبيد (القاهرة)



تترقب القارة الآسيوية انطلاق بطولتها الكُبرى، بمشاركة النجوم القادمين من بطولات الدوري المحلية، وكذلك المُحترفين خارج حدودها، حيث يظهر 498 لاعباً من أندية دول القارة، بنسبة تكاد تقارب 80% من المشاركين في كأس آسيا، في حين تقدم الأندية الأوروبية بمختلف دولها ودرجات الدوريات لديها 116 لاعباً، بنسبة 18.6%، بينما أتى 5 لاعبين من مسابقات أميركا الجنوبية، مقابل 3 من دوريات أفريقيا، و2 من منطقة «الكونكاكاف».

ومن المنطقي أن تتصدر أندية «القارة الصفراء» قائمة أكثر «الموردين» للاعبي كأس الأمم، حيث يبرز اسم قطر في صدارة تلك القائمة، بـ33 لاعباً يلعبون في بطولات الدوري القطرية، مقابل 31 لاعباً من «دوري أدنوك للمحترفين» في الإمارات، بالتساوي مع الأندية الماليزية، في حين حلت الأندية السعودية في المرتبة الثالثة بـ30 لاعباً، ثم 28 لاعباً من نظيرتها الصينية، ويظهر 27 لاعباً من أندية الهند وتايلاند، مقابل 26 من فرق البحرين وفيتنام، بينما يأتي 24 لاعباً من بطولات الدوري العُماني، و22 من هونج كونج وأوزبكستان، ومثّل 21 لاعباً ألوان الأندية اللبنانية في قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة القارية.

ويلعب في الدوري الإماراتي 5 من نجوم منتخبات البطولة، هم السوري عمر خربين «الوحدة»، والبحريني علي مدن «عجمان»، والإيراني مهدي قائدي «اتحاد كلباء»، والكوري الجنوبي بارك يونج وو «العين»، والأوزبكي عبدالله عبداللاييف «خورفكان».

على الجانب الآخر من الخريطة العالمية، تتصدر إنجلترا قائمة الأندية، التي قدمت لاعبيها للبطولة الآسيوية من خارج «الحدود الصفراء»، حيث يشارك 19 لاعباً من الأندية الإنجليزية، أغلبهم في تشكيلة أستراليا واليابان، وأبرزهم نجوم «البريميرليج»، تومياسو مع أرسنال وواتارو إندو لاعب ليفربول وقائد «الساموراي»، بجانب هيونج مين سون نجم توتنهام و«كابتن» كوريا الجنوبية، كما تقدم الأندية الألمانية 12 لاعباً في المرتبة الثانية بعد إنجلترا، ويأتي على رأسهم المدافع الكوري، كيم مين جاي، لاعب بايرن ميونيخ، ومعه إيتاكورا الياباني من مونشنجلادباخ، وثنائي شتوتجارت وو يونج جيونج الكوري وهيروكي إيتو الياباني.

ولا يظهر من «الليجا» الإسبانية إلا لاعب واحد فقط، هو الياباني تاكيفوسا كوبو، القادم من ريال سوسيداد، وهو ما يتكرر مع «الكالشيو» الإيطالي، الذي لا يمثل في البطولة إلا عبر الإيراني سردار أزمون، لاعب روما، بينما يوجد 7 لاعبين من الأندية الفرنسية، أبرزهم جناح باريس سان جيرمان، الكوري كانج إن لي، والياباني مينامينو لاعب موناكو، في حين تمثل أندية بلجيكا ب10 لاعبين مثل الأندية الإسكتلندية، مقابل 8 من هولندا ومثلهم من السويد، وتقدم الأندية العربية خارج قارة آسيا عدداً محدوداً جداً من اللاعبين، أبرزهم ثنائي الدوري المصري، محمود وادي مهاجم المقاولون العرب، ومحمد صالح مدافع الاتحاد السكندري، وكلاهما يلعب مع منتخب فلسطين، بجانب لاعب أهلي طرابلس الليبي، الأردني محمد فيصل أبو زريق المعروف بلقب «شرارة».

في سياق مُختلف، تخوض 5 منتخبات البطولة بقوائم كاملة من اللاعبين بدورياتها المحلية، وعلى رأسهم منتخبنا «الأبيض» الذي يضم 26 لاعباً من دوري أدنوك للمحترفين، وهو نفس حال منتخبات السعودية، قطر، الهند، وفيتنام، في حين أن منتخب أستراليا يملك العدد الأقل على الإطلاق من لاعبيه المحليين، بـ4 مقاعد، مقابل 22 من لاعبيه المحترفين بالخارج، يليه اليابان الذي يملك في قائمته 21 لاعباً مُحترفاً خارج الديار مقابل 5 لاعبين من الدوري الياباني.

وعن الأندية الأكثر تمثيلاً في قوائم المنتخبات الآسيوية، يتصدّر جوهور دار التعظيم الماليزي المشهد، بمشاركة 14 لاعباً في البطولة، يليه السد القطري بـ11 لاعباً، ثم يظهر كل من الرفاع البحريني والعهد اللبناني والاستقلال الطاجيكي بـ10 لاعبين من كل فريق، ويملك الجزيرة «فخر أبوظبي» 7 لاعبين في البطولة، تجعله في المرتبة السادسة، يسبقه الهلال السعودي بمشاركة 8 لاعبين.

