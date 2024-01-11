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الرياضة

«نزيه» يستهدف «الوصل» في «كرنفال دبي»

«نزيه» يستهدف «الوصل» في «كرنفال دبي»
11 يناير 2024 11:04

 
عصام السيد (دبي)

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ينظم نادي دبي لسباق الخيل، يوم الجمعة، جولة جديدة من «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان» العالمي، وتعد أمسية الكرنفال واحدة من أهم أمسيات الموسم، إذ تتضمن 9 أشواط مثيرة، برعاية «نخيل».
ويشهد الشوط الأول، بسباق سرعة عشبي لمسافة 1000 متر – هانديكاب، برعاية بالم جميرا وأبرز الخيول المتحدية الجواد «رسومات» وفي رصيده فوز، وينافسه «توبر بيل»، وهو فائز في سباقين بمضمار ميدان، و«ماكمانامان» و«الشبلي» القادم من فوز في مضمار جبل علي. 
ويتقدم الجواد «مليتاري أرتيست» المشاركين في الشوط الثاني لخيول الثلاث سنوات على مسافة الميل الرملي، على لقب بالم جبل علي، وينافسه «مليون دورو»، و«فيلفيت كاكتوس».
ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر هانديكاب – عشبي، مجموعة من الخيول تتنافس على لقب كومو ريسدنت، ويتصدر الترشيحات ممثلي شادويل، «ونيس»، ورفيقه في الإسطبل «الكرامة»، وتنطلق 3 خيول لجودلفين على رأسها «بيوتيفول سيكرت»، إلى جانب «ملقب» ممثل مضمار جبل علي.
ويستقطب الشوط الرابع «هانديكاب» على مسافة 1400 متر – رملي، على لقب بالم بيتش تاور، 9 خيول، أبرزها «كالبرق» الفائز في مشاركته الأخيرة بمضمار جبل علي، ويواجه خيولاً قوية مثل «ذا جريت كوليكشن»، وتأتي الخطورة من «رود بلوك» الفائز في 3 مرات، و«مورنينج» المتألق في ميدان الشهر الماضي.
وتستهدف خيول جودلفين في سن ثلاث سنوات لقب الوصل ستيكس «شروط» على مسافة 1200 متر، عشبي، في الشوط الخامس، وتتجه الأنظار نحو «نزيه» و«ستار أوف ميستري»، وينافسهم «ستارلست» الفائز في سباق الفئة الثالثة في بريطانيا، و«زوركن» الفائز 4 مرات في فرنسا، إلى جانب «بومبي بازار».
ويتصدر «ناكسوس» و«جاف»، وجو سولجر جو«ترشيحات الشوط السادس لمسافة 2000 متر «هانديكاب – رملي» على لقب جزيرة دبي، وهناك»بوك ريفيو«الفائز في ظهوره الأول، إلى جانب» «سيمجانجوي جودونج» القادم من كوريا الجنوبية.
وينتظر أن يشهد الشوط السابع من سباق لورد نورث هانديكاب لمسافة 1800 متر – عشبي، صراعاً قوياً بين «هايبوثيتكال»، و«هايبانك» لجودلفين الذي حل في الميزان في غالبية سباقاته، كما يشكل الدنماركي «جود فورتشن» خطورة على منافسيه إلى جانب «أوزو» القادم من فوز في مضمار آسكوت البريطاني.

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