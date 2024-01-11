سلتيكس بطل «موقعة الأفضل»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



حسم بوسطن سلتيكس الموقعة المرتقبة بين أفضل فريقين في المنطقتين الشرقية والغربية بفوزه على مينيسوتا تمبروولفز 127-120 بعد التمديد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة، محافظاً بذلك على سجله المثالي بين جماهيره.

ودخل تمبروولفز اللقاء مع مضيفه الأسطوري، باحثاً عن تحقيق فوزه الأول على الأخير في معقله منذ عام 2005، حين كان كيفن غارنيت أبرز نجومه قبل الانتقال لاحقاً إلى سلتيكس، ليقوده إلى الفوز باللقب عام 2008.

لكن في ظل تألق سلتيكس بين جماهيره هذا الموسم، عجز تمبروولفز عن تحقيق هذا الأمر، ومني بهزيمته الحادية عشرة للموسم، فيما حقق مضيفه انتصاره الثامن عشر من أصل 18 مباراة خاضها على أرضه منذ بداية الموسم في إنجاز تاريخي بالنسبة للنادي الفائز باللقب 17 مرة، آخرها عام 2008 حين كان أسطورة مينيسوتا جارنيت في صفوفه.

وتفوق الفريق الحالي على ما حققه فريق موسم 1957-1958، حين فاز بالمباريات البيتية ال17 الأولى، على أمل التفوق، أو أقله السير على خطى فريق موسم 1985-1986 الذي فاز بأربعين من أصل 41 مباراة خاضها في بوسطن.

وبالمجمل، حقق سلتيكس فوزه الخامس والعشرين توالياً على أرضه في الموسم المنتظم، امتداداً من مارس الماضي، علماً أنه خسر على أرضه خلال هذه الفترة في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بينها المباراة السابعة الحاسمة من نهائي المنطقة الشرقية أمام ميامي هيت.

ويدين سلتيكس بفوزه التاسع والعشرين في 37 مباراة، وتعزيز صدارته للمنطقة الشرقية، وابتعاده بفارق ثلاث مباريات عن تمبروولفز في صراعهما على صدارة الترتيب العام، إلى جايسون تايتوم بشكل خاص، إذ سجل 45 نقطة، بينها 14 في الربع الرابع و12 في الشوط الإضافي من أصل 16 نقطة سجلها فريقه.

بالنسبة لتايتوم «أنت تعيش من أجل هذه اللحظات، تريد أن تفعل كل ما يتطلبه الأمر من أجل مساعدة فريقك، لم أشأ أن نخسر على أرضنا للمرة الأولى، ما زلنا من دون هزيمة. الجمهور ساندنا والطاقة منحتنا الاندفاع، كانت مباراة ممتعة في نهايتها».

وسجل جايلن براون 35 نقطة و11 متابعة، وأسهم جرو هوليداي ب12 فقط، لكن ثلاثيته بعد متابعة هجومية من ديريك وايت منحت فريقه التقدم 111-109 في آخر 26 ثانية من الربع الرابع الذي أنهاه سلتيكس بـ14 نقطة متتالية، مقابل ثلاث فقط لضيفه، ما سمح له العودة من بعيد.

وأدرك أنتوني إدواردز التعادل لتمبروولفز من رميتين حرتين، ثم حصل تايتوم على فرصة خطف الفوز في الثانية الأخيرة، لكن محاولته باءت بالفشل، ليحتكم الفريقان إلى شوط إضافي، على غرار ما حصل في مواجهتهما الأخيرة حين خرج مينيسوتا منتصراً على أرضه في نوفمبر.

وكان إدواردز أفضل لاعبي الضيوف بتسجيله 29 نقطة، وأضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 25 مع 13 متابعة لتمبروولفز الذي وصل في فترة، بعد الظهر إلى بوسطن بسبب الأحوال الجوية التي منعته من السفر.

وفي أبرز المباريات الأخرى، استفاد أتلانتا هوكس من افتقاد ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لنجمه الكاميروني جويل إمبيد للمباراة الثانية توالياً، بسبب ورم في ركبته اليسرى، من أجل الحاق الهزيمة الثالثة عشرة بثالث المنطقة الشرقية بالفوز عليه 139-132 بعد التمديد، فيما حقق يوتا جاز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة، وجاء على حساب ضيفه دنفر ناجتس حامل اللقب 124-111.