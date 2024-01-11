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الرياضة

نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»

نجوم «الأبيض» أسماء من ذهب في «الآسيوية»
11 يناير 2024 11:21

 
مراد المصري (أبوظبي)

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نجح عدد من نجوم منتخبنا في تدوين أسمائهم في السجلات التاريخية لبطولة آسيا، وذلك على مدار مشاركات «الأبيض» السابقة في الحدث، والتي بدأت عام 1980، وشهدت الحصول على فضية «نسخة 1996»، وبرونزية «نسخة 2015» وبلوغ نصف نهائي «نسخة 2019».
ويتصدر علي مبخوت قائمة أصحاب البصمات التاريخية في البطولة الآسيوية، وهو القادر على مواصلة الإنجازات، في ظل وجوده في قائمة المنتخب المشارك في النسخة الحالية في قطر.
ويعتبر مبخوت الهداف التاريخي لـ «الأبيض» في البطولة الآسيوية برصيد 9 أهداف، ويحتل المركز الثالث، في قائمة هدافي النهائيات التي يتصدرها الإيراني علي دائي وله 14 هدفاً.
كما حقق مبخوت جائزة هداف «نسخة 2015»، عندما سجل 5 أهداف، وهو يحمل الرقم القياسي لأسرع هدف على الإطلاق على مدار تاريخ جميع النسخة السابقة، وسجله أمام البحرين بعد 14 ثانية فقط، في لقاء دور المجموعات في عام 2015 في أستراليا، ودخل مبخوت في التشكيلة المثالية لتلك النسخة، وعام 2019 أيضاً.
ويوجد «الثنائي» عدنان الطلياني وإسماعيل مطر في القائمة التاريخية، من ناحية الأكثر مشاركة في النهائيات، بواقع 4 مرات، حيث تواجد الطلياني في نسخ 1984, 1988, 1992 و1996، ومطر في نسخ 2004, 2007, 2011 و2015.
وحضر أحمد خليل في قائمة الهدافين التاريخيين للنهائيات، حيث أحرز 12 هدفاً، في المركز 12 قارياً، والسادس بين اللاعبين العرب.
ودون لاعبون عدة أسماءهم في قائمة التشكيلة المثالية للبطولة، إلى جانب علي مبخوت، حيث يعد محمد سالم رضوان أول من ظهر في التشكيلة المثالية لـ «نسخة 1988»، وأيضاً في «نسخة 1996»، وبخيت سعد ومحمد علي ويوسف صالح، عندما كان منتخبنا قريباً من رفع اللقب للمرة الأولى، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام شقيقه السعودي.
وسجل عمر عبد الرحمن حضوره في «نسخة 2015»، عندما أسهم في وجود منتخبنا على منصة التتويج، بالحصول على الميدالية البرونزية.
وفي قائمة أفضل 23 لاعباً لـ «نسخة 2019» في الإمارات، تواجد إلى جانب علي مبخوت، بندر الأحبابي في الدفاع، عندما وصل منتخبنا إلى نصف النهائي وقتها، بعد تجاوزه أستراليا «حامل اللقب» في ربع النهائي.

الإمارات
كأس آسيا
عدنان الطلياني
إسماعيل مطر
أحمد خليل
عمر عبدالرحمن
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