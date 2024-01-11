تعرف على قرعة «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (أ ف ب)



يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول الساعي إلى لقبه الكبير الخامس والعشرين، احتمال لقاء البريطاني المتوج بثلاثة ألقاب كبرى أندي موراي في الدور الثالث، ووصيف العام الماضي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ربع النهائي، والإيطالي يانيك سينر في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، وذلك بحسب القرعة.

ويبدأ الصربي مسعاه نحو الاحتفاظ بلقب البطولة المقررة بين 14 و28 الحالي، وتتويجه الحادي عشر على ملاعب ملبورن، بمواجهة سهلة ضد لاعب صاعد من التصفيات، أو ضد «خاسر محظوظ»، لكن توابع الإصابة تخيم على مشواره، بعدما عانى من معصمه في مشاركته الأخيرة في كأس يونايتد، ما تسبب بخسارته أمام الأسترالي أليكس دي مينور.

وتوج الصربي البالغ 36 عاماً باللقب العام الماضي، بعد فوزه في النهائي على تسيتسيباس، قبل أن يضيف بعدها لقبي بطولتي رولان جاروس الفرنسية وفلاشينج ميدوز الأميركية، فيما خسر نهائي ويمبلدون أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

ومن جهته، سيكون تسيتيسباس أمام مهمة صعبة في محاولته تكرار إنجاز العام الماضي، إذ يبدأ مشواره ضد الإيطالي ماتيو بيريتيني، قبل مواجهة محتملة في ربع النهائي مع ديوكوفيتش.

وبدوره، يبدأ ألكاراز، المصنف ثانياً عالمياً حملته في البطولة الأسترالية التي لم يذهب فيها أبعد من الدور الثالث في مشاركتيه السابقتين، بمواجهة الفرنسي المخضرم ريشار جاسكيه، فيما يبدو الروسي دانيل مدفيديف، المصنف ثالثاً ووصيف عامي 2021 و2022، أمام مهمة سهلة في مستهل المشوار، بما أنه يلاقي لاعباً صاعداً من التصفيات، مع احتمال لقاء صعب في الدور الثالث ضد الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم الذي يخوض اختباراً صعباً في الدور الأول ضد النمساوي دومينيك تيم.

وخلافاً لديوكوفيتش، تبدأ المنصفة أولى عند السيدات البولندية إيجا شفيونتيك رحلتها نحو لقب أول في ملبورن، وخامس في البطولات الأربع الكبرى باختبار شاق ضد الأميركية صوفيا كينن، وذلك في إعادة لنهائي بطولة رولان جاروس 2020 الذي خاضته الأخيرة، بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة في بداية ذلك العام.

ولن تكون المهمة أسهل في الدور الثاني بالنسبة للفائزة بينهما، إذ تلتقي الألمانية أنجليك كيربر بطلة 2016 أو الأميركية الأخرى دانييل كولينز وصيفة 2022.

وفي أول اختبار لها في بطولة كبرى منذ خروجها من الدور الأول لفلاشينج ميدوز عام 2022، تخوض اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة باللقب مرتين، اختباراً شاقاً في الدور الأول ضد الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 16 عالمياً، على غرار الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة عالمياً ووصيفة العام الماضي التي تواجه في الدور الأول التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وفي المقابل، ستكون المصنفة ثانية وبطلة العام الماضي البيلاروسية أرينا سابالينكا، القادمة من خسارة قاسية أمام ريباكينا في نهائي دورة بريزبين 0-6 و3-6، أمام مهمة أسهل بكثير ضد لاعبة صاعدة من التصفيات.