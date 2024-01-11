كلوب يتحدث عن اللاعب «المذهل»!



لندن (د ب أ)



أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن ثقته لا تنتهي في مهاجمي الفريق، سواء سجلوا أم لا، وذلك بعدما لعب داروين نونيز دوراً مؤثراً، ولكن ليس حاسماً في المباراة التي فاز بها الفريق على فولهام 2-1، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة «كأس كاراباو».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن بعد مشاركة نونيز من مقاعد البدلاء في الدقيقة 56، قام اللاعب الأوروجواياني الدولي بصنع الهدف الأول الذي سجله كورتيس جونز، ثم مرر الكرة العرضية التي سجل منها البديل كودي جاكبو هدف الفوز.

وقال كلوب: «يجب أن أقول إنه يلعب بشكل مذهل، هناك العديد من الأشياء التي أحبها في طريقة لعبه».

وأضاف: «العام الأول كان عاماً للتأقلم، وسجل هنا وهناك، والآن هو يسهم في كل المباريات، ولا يبدأ اللاعبون المباريات بشكل أساسي، لأنهم سجلوا أهداف أم لم يسجلوا، ثقتي فيهم لا تنتهي، طالما يتصرفون بشكل صحيح، يستحقون هذا بسبب الجهد الذي يبذلونه».



