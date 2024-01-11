«الفيفا» يعتمد قائمتنا الدولية للحكام



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمتنا الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات لعام 2024، وضمت 24 حكماً لكرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية، بالإضافة إلى سبعة حكام لتقنية الفيديو المساعد.

وتضمنت القائمة الدولية لعام 2024 كلاً من: محمد عبد الله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيي علي الملا، سلطان محمد صالح، خلود خدوم الزعابي، محمد عبد الله الهرمودي «حكام الساحة».

ومحمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، جاسم عبد الله آل علي، أحمد سعيد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد سرور، أمل جمال ناصر، سعيد راشد المرزوقي، ياسر سبيل المرشدي، محمد حسين المازمي «الحكام المساعدون».

ومحمد عبد الله حسن، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي، عيسى خليفة الهاجري، أحمد سعيد النقبي «حكام تقنية الفيديو».

كما تضمنت القائمة فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، نجاة حسن البلوشي، ياسر خلفان الزعابي «كرة الصالات»، وإبراهيم يوسف الرئيسي، ونواف أحمد حسن «الكرة الشاطئية».