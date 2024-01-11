السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفيفا» يعتمد قائمتنا الدولية للحكام

«الفيفا» يعتمد قائمتنا الدولية للحكام
11 يناير 2024 13:11

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«القاسمية» تكرم الفائزين ببحوث الاقتصاد الإسلامي
علي النعيمي يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في برلمان سيشل


اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمتنا الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات لعام 2024، وضمت 24 حكماً لكرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية، بالإضافة إلى سبعة حكام لتقنية الفيديو المساعد.
وتضمنت القائمة الدولية لعام 2024 كلاً من: محمد عبد الله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيي علي الملا، سلطان محمد صالح، خلود خدوم الزعابي، محمد عبد الله الهرمودي «حكام الساحة».
ومحمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، جاسم عبد الله آل علي، أحمد سعيد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد سرور، أمل جمال ناصر، سعيد راشد المرزوقي، ياسر سبيل المرشدي، محمد حسين المازمي «الحكام المساعدون».
ومحمد عبد الله حسن، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي، عيسى خليفة الهاجري، أحمد سعيد النقبي «حكام تقنية الفيديو».
كما تضمنت القائمة فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، نجاة حسن البلوشي، ياسر خلفان الزعابي «كرة الصالات»، وإبراهيم يوسف الرئيسي، ونواف أحمد حسن «الكرة الشاطئية».

الإمارات
اتحاد الكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
خلال تكريم الفائزين ببحوث الاقتصاد الإسلامي (من المصدر)
علوم الدار
«القاسمية» تكرم الفائزين ببحوث الاقتصاد الإسلامي
13 يناير 2024
علي النعيمي خلال اللقاء (من المصدر)
علوم الدار
علي النعيمي يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في برلمان سيشل
13 يناير 2024
17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات عام 2023
اقتصاد
17 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات عام 2023
13 يناير 2024
شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»
اقتصاد
شراكة بين «اتصالات من إي آند» و«المتطورة للخدمات العقارية»
13 يناير 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©