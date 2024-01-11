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الرياضة

250 لاعباً يشاركون في «الفجيرة للقدرة الشطرنجية»

250 لاعباً يشاركون في «الفجيرة للقدرة الشطرنجية»
11 يناير 2024 14:00

 
الفجيرة (الاتحاد) 

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كشف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، عن تفاصيل بطولة الفجيرة الدولية الخامسة للقدرة الشطرنجية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمسائل الشطرنجية 20 و21 يناير الحالي، بفندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، وتشمل بطولة الشطرنج الخاطف والنسخة الـ 20 من بطولة الحل الدولية. 
يترأس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله علي آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للمسائل الشطرنجية، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله الزعابي نائباً، والحكم الدولي محمد عبدالغني سكرتير الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، مديراً للبطولة. 
وتقام بطولة الحل الدولية في 45 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، علماً أن بطولة الفجيرة تضم أهم وأقوى اللاعبين على مستوى العالم، ما يمنحها مكانة فنية وتنافسية قوية، عززها حضور الصربي مرجان كوفازيفيتش رئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج للفجيرة.
وثمن الدكتور آل بركت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد للبطولة، وتأتي تعزيزا لاستضافة الفجيرة للنسخة الماضية لبطولة العالم، والتي حققت مكاسب عالمية في الجوانب الفنية والإدارية، أكدت مكانة الفجيرة، وجهة عالمية لأفضل وأقوى البطولات الدولية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة أنهت استعداداتها لاستضافة البطولة بشكل مميز، ونجحت باستقطاب لاعبين عالميين للمشاركة في البطولة، منهم بطل العالم الحالي الروسي دانيلا بافلوف، وبطل العالم الأسبق البولندي بويتر مورديزا والفائز ببطولة العالم ثماني مرات، وكذلك بطل العالم السابق الروسي أندريه سيلفانوف، وأفضل لاعبة في العالم في حل مسائل الشطرنج الروسية آنا شومان، وتشمل القائمة 5 لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في حل وتأليف مسائل الشطرنج.
وأكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن إدارة النادي تسعى من خلال تنظيم البطولة، لتعزيز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الرياضية شطرنجياً، بحيث يكون ذلك أحد أهم مكاسب البطولة، وتتجاوز المكاسب الفنية.
وقال: «يسعدنا مشاركة عدد من اللاعبين المصنفين في قائمة أفضل 100 لاعب على العالم في الشطرنج الخاطف، منهم المصنف 43 عالمياً الهندي سدواني، ولاعبا المنتخب الأذربيجاني سفارلي التاج، وجوجازينوف، واللاعب المخضرم أركادي نيديتش، والذي يحتفظ بتواجده ضمن قائمة أقوى 100 لاعب على مستوى العالم منذ عام 2004 حتى الآن، مع مشاركة العديد من النجوم العالميين والأساتذة الكبار، ويصل عددهم لأكثر من 30 أستاذاً وأستاذة من مختلف الألقاب يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم.

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