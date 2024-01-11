إصابة مدرب إنجلترا بـ «السرطان»

لندن (د ب أ)



كشف السويدي سفين جوران إريكسون، المدير الفني الأسبق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه تم تشخيصه بالإصابة بمرض السرطان في مرحلة متقدمة للغاية، وأنه في أفضل سيناريو يتبقى له عام واحد فقط ليعيشه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن إيريكسون، الذي تولى تدريب المنتخب الإنجليزي لمدة خمسة أعوام قبل أن يرحل عقب كأس العالم 2006، تنحى من أحدث منصب تولاه، حيث كان يعمل مديراً رياضياً لفريق كارلستاد السويدي قبل 11 شهراً بسبب مشاكل صحية.

وقال إريكسون «75 عاماً« لإذاعة «بي. 1» السودية: «الكل يمكنه رؤية أنني أعاني مرضاً ليس جيداً، ويفترض الجميع أنه سرطان، وهو كذلك، ولكن يجب أن أقاتله لأطول فترة ممكنة».

وأضاف: «أعرف أنه في أفضل الحالات يتبقى لي حوالي عام واحد لأعيشه، وفي أسوأ الحالات سيكون أقل، أو في أفضل الحالات أفترض أن الوقت من الممكن أن يطول، لا أعتقد أن الأطباء الذين يعالجونني يمكنهم التأكد بشكل نهائي، لا يمكنهم تحديد موعد دقيق». وقال: «من الأفضل عدم التفكير في هذا، يجب أن تخدع عقلك، يمكنني التفكير في هذا طوال الوقت، والبقاء في المنزل، وأشعر بالتعاسة، وأنني غير محظوظ وهكذا».

وأضاف: «من السهل أن ينتهي الأمر في هذا الوضع، ولكن لا، أنظر للجوانب الإيجابية، ولا تدفن نفسك في الأحزان، لأن هذه أكبر انتكاسة على الإطلاق».

وقال: «كنت بكامل صحتي، وبعد ذلك انهرت وفقدت الوعي، وانتهى بي الأمر في المستشفى، واتضح أنني أعاني مرض السرطان، في اليوم السابق كنت أركض لمسافة خمسة كيلومترات».

وأضاف: «جاء المرض من العدم، وهذا يجعلك مصدوماً، ولا أشعر بألم كبي