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الرياضة

57 قارباً تنشد لقب «شراع 22» في شواطئ جميرا

57 قارباً تنشد لقب «شراع 22» في شواطئ جميرا
11 يناير 2024 15:30

 
دبي (الاتحاد)

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تشهد شواطئ جميرا عصر الجمعة تظاهرة رياضية بحرية تراثية مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024.
ويشارك في السباق 57 قارباً سوف تتنافس على المراكز الأولى في فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً والمنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة الموسم.
وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لإنجاح السباق الكبير بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث ستمر القوارب بالقرب من شواطئ جميرا وتبحر لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية أمام معالم دبي الحضارية وبين جمال جزرها الخلاب.
وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي: نتطلع لتظاهرة رياضية ناجحة في شواطئ جميرا تجمع جيل المستقبل، والذين يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين، وكذلك سباق صدارة الترتيب العام مع ختام البطولة هذا الموسم.
وأوضح أن السباق المرتقب يأخذ أهمية كبيرة لأنه سيكون فاتحة الفعاليات في العام الميلادي الجديد 2024، كما أنه يمثل أول حدث رياضي بعد قرار تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار. 

الإمارات
دبي
القوارب الشراعية
شاطئ جميرا
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