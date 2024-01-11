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الرياضة

«أبوظبي إكستريم» تواصل استقطاب أفضل نجوم العالم

«أبوظبي إكستريم» تواصل استقطاب أفضل نجوم العالم
11 يناير 2024 16:00

 


أبوظبي (الاتحاد)

 

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تتصدر الأردنية يارا قاقيش قائمة اللاعبات العربيات في فئة الحزام البني/ الأسود في تصنيفات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتستعد اللاعبة الأردنية للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم التي تجمع نخبة من ألمع نجوم الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في العالم.
وأعربت قاقيش عن سعادتها البالغة بتمثيل وطنها الأردن على منصة أبوظبي إكستريم العالمية، ولا سيما وأن الأردن من أوائل الدول العربية التي دعمت رياضة الجو جيتسو، وقالت: «تتيح لي المشاركة في البطولة، بصفتي من النساء القلائل صاحبات الحزام الأسود في المنطقة العربية، إلهام وتشجيع مزيد من الرياضيات الطامحات للوصول إلى هذا المستوى الاحترافي. وحرصت على بذل مزيد من الجهد، تحضيراً لهذه المشاركة والتدرب أكثر على مختلف الفنيات والتقنيات».
وأضافت: «أعتزم التركيز على استراتيجيتي الخاصة أثناء النزال أمام الأميركية إميلي فيريرا مستفيدة من خبرتي في نزالات فئة الحزام الأسود، وبالاعتماد على استراتيجية جريئة تقوم على التصدي لجميع تحركاتها منذ بداية المباراة».
وأردفت قاقيش: «أتاحت لي ممارسة مختلف أنواع الفنون القتالية، بما يشمل الحزام الأسود في الكيك بوكسينج، اكتساب خبرات عديدة ومرونة كبيرة لخوض النزالات، فضلاً عن التدريبات التي قمت بها داخل القفص وتجاربي العديدة خلال البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو».
وتعتمد بطولة أبوظبي إكستريم قوانين فريدة وتمتد نزالاتها لثلاث جولات مدة كل منها ثلاث دقائق تفصلها استراحة لمدة دقيقة، وقالت قاقيش في هذا الصدد: «رغم أن الجولات قصيرة الأمد إلا أنها تتطلب مستويات عالية من المرونة واللياقة لتنفيذ الإخضاع والسيطرة على الخصم، لذا أركز على تمارين الكارديو، إضافةً إلى مجموعة من النواحي الفنية التي سأكشف عنها بعد النزال».
وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من أبوظبي إكستريم (ADXC 2) في مبادلة أرينا بأبوظبي 19 يناير الجاري، وتشهد في فعاليتها الرئيسة للجرابلينج نزالاً قوياً بين ألجمين سترلينج وتشيس هوبر، إلى جانب 13 مباراة أخرى.

الإمارات
أبوظبي
الجو جيتسو
الفنون القتالية
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