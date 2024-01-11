جائزة الإبحار الكبرى تلهم الشباب في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق في أبوظبي مبادرة SailGP التعليمية والتوعوية المخصصة للمجتمَع، التي تحمل عنوان Inspire، كجزء من سباق جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى على الإطلاق في العاصمة يومي السبت والأحد.

وبالشراكة مع مبادَلة للاستثمار التي أصبحت الشريك الدولي لبرنامج Inspire للموسم الرابع، تستضيف أبوظبي البرنامج الإلهامي الأضخم حتى الآن، حيث سينعم موسم فعاليات أبوظبي بواحدة من أكثر الجداول ازدحاماً بالفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى مبادرات التعليم والتواصل.Top of Form

وستندرج الأنشطة المحلية ضمن الأسس الثلاثة للبرنامج، وهي التعليم والتوظيف والسباقات – والتي تهدف لترك أثر إيجابي دائم بين أوساط الشباب والمجتمَعات في المدينة.

وكانت الجائزة الكبرى للإبحار التي تُعتبَر السباق الأكثر تشويقاً فوق الماء في العالم، قد ابتكرت مبادَرة Inspire للمساعدة بتوسعة نطاق التنوُّع بين الشباب ضمن هذه الرياضة، وإزالة أية عوائق تتعلّق بالعرق والجنس والخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية.

وتأمل هذه البطولة عبر برامجها المعنية بالتعليم والتوظيف والسباقات ترك إرث حيوي ضمن المجتمَعات المحلية التي تحل ضيفة عندها. وحتى هذا التاريخ، شارك 17368 شاباً وشابة في هذا البرنامج منذ انطلاقته – مع تخطّي الهدف الأولى عند 10000 شخص، بناءً على هذا، رفع الدوري مستوى طموحاته ليصل إلى 25000 شاب وشابة بنهاية الموسم الخامس.

ضمن هذا الإطار، سوف يشارك في برنامج SailGP التعليمي 706 طلاب وطالبات تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة من 13 مدرسة في أبوظبي، حيث سيستمتعون بتجربة فريدة خلال جائزة مبادَلة أبوظبي الكبرى للإبحار وسيتضمّن البرنامج جولة تفاعلية على موقع SailGP التقني في ميناء زايد وأنشطة مرتبطة بالعلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (STEM) التي تعزز المعلومات والمعارف حول هذه الرياضة والعلوم التي ترتكز عليها.

وتتميّز المبادرة في أبوظبي باستقطاب SailGP لـ23 شاباً وشابة من المحترفين للمشاركة في تجربة عمل لمدّة أسبوع. كما ستشمل دورات حصرية في الإبحار والتدريب للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 21 سنة، وهو ما يتيح فرصة فريدة لتجربة الإبحار عبر قوارب محلِّقة «تطير» حرفياً فوق الماء.

أما برنامج الوظائف من مبادَرة Inspire، فسيوفر لثلاثة وعشرين شاباً وشابة بعمر 18 سنة وما فوق الفرصة للانضمام إلى أقسام SailGP الرئيسية، والتي تشمل صناعة القوارب، الأعمال الهيدروليكية، الاستدامة، الخدمات الإعلامية وأدوار فِرق الدعم على الشاطئ، والتي جرى تصميمها كلّها لاستعراض المهام المهنية المتعدِّدة المتوفرة ضمن عالم الإبحار.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي في مبادَلة: «أصبحت شركة مبادَلة للاستثمار'الشريك الدولي لجائزة الإبحار الكبرى SailGP للمواسم الثلاثة القادمة حتى نهاية العام 2026، ويترافق هذا مع إحساس بكثير من الفخر والاعتزاز لجلب برنامج Inspire الإلهامي للمرّة الأولى على الإطلاق إلى عاصمتنا. فمبادَرة Inspire تُعدّ منصّة رائعة ستُمكِّن الشباب في أبوظبي من التعرُّف عن قرب على رياضة الإبحار وتجربتها بأنفسهم عبر القوارب المحلِّقة حرفياً والتي تتميّز بها هذه الرياضة، ليتم أيضاً من خلال هذه العملية فتح الأبواب أمام البحّارة الطامحين لخوض غمار السباقات على متن قوارب F50 في يوم من الأيام».