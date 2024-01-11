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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يواجه المغرب في افتتاح «دولية البرازيل»

«أبيض الشاطئية» يواجه المغرب في افتتاح «دولية البرازيل»
11 يناير 2024 14:49

أبوظبي (الاتحاد)

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يلتقي منتخبنا لكرة القدم الشاطئية مع المغرب  غداً، في المباراة الافتتاحية لبطولة البرازيل الودية الدولية، فيما يلعب البرازيل وأميركا.
وتأتي مشاركة «أبيض الشاطئية» في البطولة التي تقام من 12 إلى 14 يناير الحالي، ضمن برنامج معسكره الخارجي في البرازيل، الذي بدأ يوم الثالث من الشهر الجاري ويُختتم 21 منه، في إطار استعداداته لمشاركته المقبلة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024».
وتضم قائمة منتخبنا في المعسكر 18 لاعباً وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، وليد محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، علي محمدي، راشد عيد، عباس علي، هيثم الكعبي، كمال علي، هشام منتصر، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، محمد عبيد، راشد عبيد.
وخاض «أبيض الشاطئية» خلال فترة وجوده في البرازيل، قبل انطلاق البطولة الودية الدولية وديتين أمام رابوسا وإي سي أيه البرازيليين وفاز 4 -2 و5 -2، ومن المقرر أن يخوض مباراتين إضافيتين بعد ختام مشاركته في البطولة.

الإمارات
الكرة الشاطئية
المغرب
البرازيل
أميركا
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