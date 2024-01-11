توخل يشيد بالراحل «الاستثنائي» و«المتواضع»

برلين (أ ف ب)



أشاد توماس توخل المدرب الحالي لبايرن ميونيخ، بمزايا الأسطورة فرانز بيكنباور الذي توفي الأحد عن 78 عاماً، متحدثاً عن شخصه «الاستثنائي»، و«تواضعه جداً جداً».

وقال توخل في مقابلة نُشِرت على موقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم «من المذهل جداً بالنسبة لي أنه متواضع جداً جداً»، معرباً عن إعجابه الكبير بـ«هذا الشخص الاستثنائي، هذا اللاعب والمدرب الاستثنائي، إن كان مع المنتخب الألماني أو هنا في بايرن ميونيخ».

وتابع «ما أذهلني على الدوام أنه حافظ على هذه الشخصية المتواضعة والهادئة رغم الفوز بكل الألقاب الممكنة».

بيكنباور، المعروف في ألمانيا الشغوفة بكرة القدم باسم «القيصر»، لعب دوراً رئيساً في أعظم إنجازات المنتخب الوطني.

وُلد في ميونيخ عام 1945، انضم إلى الفرق العمرية عام 1959 في طريقه لقيادة بايرن إلى دوري الدرجة الأولى عام 1965 وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي بات معه من الأفضل في القارة الأوروبية.

قاد ألمانيا الغربية للفوز بلقب كأس العالم 1974 على أرضها، عندما تغلّبت على هولندا 2-1 في نهائي ميونيخ، ثم قاد مدرباً الفريق الذي فاز على الأرجنتين 1-0 في روما لرفع الكأس في إيطاليا 1990.

حصل بيكنباور على لقب أفضل لاعب أوروبي لعامي 1972 و1976، وشارك في 424 مباراة في الدوري الألماني، وسجل 44 هدفاً، بما في ذلك خلال 13 عاماً مع «البايرن» الذي قاده لإحراز لقب الدوري أربع مرات، قبل انضمامه إلى هامبورج ونيويورك كوزموس الأميركي، حيث أنهى مسيرته لاعباً في عام 1983.

أشرف على البايرن ومرسيليا الفرنسي، وفاز بلقب الدوري الفرنسي في عام 1991 والدوري الألماني في عام 1994.

وفي عام 1996، توقف عن التدريب وتسلم رئاسة البايرن، ما فتح الباب أمامه للوصول إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «الفيفا».

وبسبب مكانته في تاريخ كرة القدم الألمانية، نال بيكنباور الإشادة والتنويه هذا الأسبوع من كافة أطياف المجتمع الألماني، و«أعتقد أن هذه أفضل هدية، أن يشعر الجميع بالقرب منه حتى لو لم تكن قريباً منه».

تم تعيين توخل مدرباً لبايرن في مارس 2023 وقاده للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الحادية عشرة توالياً بتفوقه على بوروسيا دورتموند الوصيف بفارق الأهداف فقط.

واستبعد توخل أن يتمكن أحد من تكرار ما حققه بيكنباور في مسيرته و«أعني الطريقة التي لعب بها، وأنه فاز بكل شيء، كانت طريقة لعبه بمثابة ثورة، الأناقة والالتزام. الانتقال خارج البلاد إلى نيويورك، وكل هذه الأشياء التي أصبحت عصرية الآن».

ورأى أن بيكنباور «مهّد الطريق أمام أجيال عديدة قادمة بعد ذلك، ولا يزال نموذجاً يحتذى به في العديد من الأشياء التي قام بها».

وفي مباراته الأولى لعام 2024، يلتقي البايرن مع ضيفه هوفنهايم الجمعة في المرحلة السابعة عشرة، حيث من المقرر أن تحيي جميع أندية الدوري الألماني ذكرى وفاة بيكنباور بدقيقة صمت قبل المباريات.