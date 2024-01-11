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الرياضة

منتخب اليد يكسب هونج كونج في افتتاح «الآسيوية»

منتخب اليد يكسب هونج كونج في افتتاح «الآسيوية»
11 يناير 2024 15:49

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز منتخبنا لكرة اليد على هونج كونج 29-24، في افتتاح مشواره، ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ويلتقي منتخبنا مع كازاخستان يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة، وحصل طارق شاهين لاعب المنتخب على جائزة رجل المباراة. 
جاء الشوط الأول غير مقنع بالنسبة لأداء منتخبنا، بسبب التعامل مع المباراة بأريحية، وهو ما زاد من الأخطاء الفنية التي منحت هونج كونج الفرصة للتعادل في مناسبات عدة خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى الدخول الخاطئ، وغياب الجمل التكتيكية في الملعب، رغم أن المدرب برستوفاك دفع بكل أوراقه في المباراة.
ورغم التقدم لمنتخبنا في بداية الشوط، إلا أن هونج كونج نجح في تقليص الفارق في منتصف الشوط بفارق هدف 6-5، والتعادل 7-7 ووقف تشون حارس هونج كونج أمام هجمات منتخبنا، وتصدى للعديد من الكرات، ولولا براعة عبدالرحمن خميس حارس منتخبنا، وتصدي محمد إسماعيل لرمية جزائية، ربما تغيرت النتيجة لمصلحة الفريق المنافس، وسجل في الشوط الأول طارق شاهين ومبارك عبدالله وزايد الدوسري وسعود سليمان وراشد سعيد وسيف الأنصاري، وأحمد هلال، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا 13-11.
مع بداية الشوط الثاني يتقدم منتخبنا في التقدم 14-11 في أول دقيقة، واستمرت الأخطاء رغم سهولة المباراة، وظل الفارق هدفين ووصلت إلى 15-13 بعد 10 دقائق، وتغير النتيجة إلى 23-19 في الدقيقة 20، قبل أن يحسمها منتخبنا لمصلحته في النهاية.

 

الإمارات
كرة اليد
البحرين
هونج كونج
كازاخستان
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