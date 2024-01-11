راشد بن حميد يترأس اجتماع اللجنة المنظمة لـ «مونديال الشاطئية»

دبي (الاتحاد)



استعرضت اللجنة المنظمة العليا لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، المستجدات المتعلقة بالملعب الرسمي لمباريات البطولة في حي دبي للتصميم، ومناقشة الأمور الخاصة بحقوق الرعاية والرعاة الوطنيين، كما اطلعت على الخطة الإعلامية لـ «المونديال» وموعد انطلاقها والبنود التي يتم تنفيذها قبل وخلال البطولة.

وناقشت اللجنة المنظمة العليا الخطط الترويجية المزمع إطلاقها مع بدء العد التنازلي لافتتاح البطولة، بالإضافة إلى كافة الأمور التسويقية المتعلقة بها، وكذلك الفعاليات الرسمية المقرر إقامتها في افتتاح وختام منافسات المونديال العالمي للشاطئية.