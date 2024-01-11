قنوات أبوظبي الرياضية تواكب كأس آسيا

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت ​قنوات أبوظبي الرياضية​، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، عن مواكبة فعاليات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، من خلال توفير تغطية شاملة ومباشرة للحدث الرياضي الأهم والأكبر في «القارة الصفراء»، والذي تنطلق أولى مبارياته يوم الجمعة في قطر وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وخصصت قنوات أبوظبي الرياضية فريق عمل يضم نخبة المراسلين الميدانيين الرياضيين لرصد كافة المجريات داخل وخارج الملعب، إلى جانب ردود أفعال الجمهور المتابع للبطولة، إضافة إلى استوديو تحليل يستضيف نخبة من أبرز المحللين قبل المباريات وبعدها، واستوديو تحليل مصغر يضع المُشاهد في قلب الحدث من خلال رصد أدق التفاصيل الفنية للبطولة.

وتشمل التغطية برنامج «مساء آسيا» من تقديم يعقوب السعدي، ويستضيف نخبة من أشهر المحللين والنجوم السابقين في عالم المستديرة لمناقشة مستجدات البطولة وما يدور في الكواليس، إضافة إلى برنامج «دوحة آسيا» والذي يسلط فيه الإعلامي محمد الأحمد، برفقة النجم البحريني السابق حمود سلطان الضوء على أبرز معالم العاصمة القطرية، بعيداً عن أجواء كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل قنوات أبوظبي الرياضية المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى فقرات تدريبات المنتخبات وغيرها من الأخبار لحظة بلحظة، بما يضمن للمشاهدين خوض أجواء المنافسة بكافة تفاصيلها.

وتنطلق المباراة الافتتاحية على ملعب «لوسيل» في الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت الإمارات، وتجمع المنتخبين القطري المُضيف وحامل اللقب مع لبنان، في حين يستهل «الأبيض» مشواره في البطولة بلقاء هونج كونج على أرضية ملعب خليفة الدولي في الساعة السادسة مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، في افتتاح المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً فلسطين وإيران.

وتستمر منافسات الدور الأول من البطولة حتى 25 يناير، في حين تقام مباريات الدور الـ16 من 28 إلى31 يناير، وتقام مباريات ربع النهائي 2 و3 فبراير المقبل، ونصف النهائي من 6 إلى 7 فبراير، والمباراة النهائية 10 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن قناة «أبوظبي الرياضية» بدأت تغطيتها لكأس آسيا 2023 في قطر 8 يناير، عبر برنامج «الطريق إلى آسيا»، الذي يستعرض استعدادات وفرص المنتخبات المشاركة في البطولة، كما تتابع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لـ «أبوظبي الرياضية» منذ 2 يناير، أخبار البطولة وتاريخها عبر محتوى خاص يتناول أرقام وإحصائيات ومعلومات متميزة.

وتأتي تغطية قنوات أبوظبي الرياضية للبطولة انسجاماً مع استراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الجديدة، التي تُركز على مواكبة كافة الفعاليات والأنشطة الوطنية والمحلية والإقليمية والعالمية المهمة، والتي تحظى باهتمام ومتابعة واسعة من الجمهور العربي.