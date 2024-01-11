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الرياضة

دي باجيو وبانوتشي يتقلدان ذهب «البادل»

دي باجيو وبانوتشي يتقلدان ذهب «البادل»
11 يناير 2024 17:52

الشارقة (الاتحاد)

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توج خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، نجما الكرة الإيطالية السابقين لويجي دي باجيو وكريستيان بانوتشي، بلقب منافسات «جولة النجوم للبادل» التي جرت في «ورلد بادل أكاديمي»، في افتتاح «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» المقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ويسدل الستار عنه بعد غدٍ السبت بمشاركة 200 لاعب من 23 دولة، بينهم 22 من أساطير كرة القدم الدوليين.
وجاء لقب الثنائي الإيطالي دي باجيو وبانوتشي، بتغلبهما في المباراة النهائية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة على حساب الثنائي المكون من أسطورتي كرة القدم الأوكراني اندريه شيفشينكو وزميله الفرنسي فينسنت كانديلا.
واحتاج نجما الكرة الإيطالية في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة، دي باجيو وبانوتشي، إلى حسم شوط كسر التعادل (7-6) لانتزاع اللقب بعد مجموعة أولى تمكن من خلالها الثنائي شيفشينكو وكانديلا من حسم نتيجتها (4-2)، قبل أن يتمكن دي باجيو وبانوتشي من معادلة النتيجة بحسم المجموعة الثالثة (4-3).
ويواصل «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» فعالياته اليوم، بإقامة النسخة الأولى من «ليلة نجوم الكرة» التي تنطلق في الساعة السابعة والنصف مساءً على استاد نادي الشارقة، في فعاليات يستعرض خلالها أساطير الكرة، مهاراتهم الكروية التي صنعت مجدهم.
وتمثل فعالية «ليلة نجوم الكرة» مباراة تجمع ستة لاعبين مقابل ستة، في قائمة تذخر بأساطير بحجم كل من الأوكراني اندريه شيفشينكو الحاصل سابقاً على الكرة الذهبية، ونجم المنتخب الإيطالي وفريق نادي روما فرانشيسكو توتي، وصخرة دفاع المنتخب الإيطالي سابقاً فابيو كانافارو، بالإضافة إلى الحارس الأسطوري للمنتخب البرازيلي ديدا ومواطنه ألدايير سانتوس بجانب حارس المنتخب الفرنسي السابق سيبستيان فيري، وأسطورة الكرة الهولندية كلارنس سيدروف.

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