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دبي تستضيف 3 جولات آسيوية للدارتس

دبي تستضيف 3 جولات آسيوية للدارتس
12 يناير 2024 01:14

دبي (الاتحاد) 

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يستضيف اتحاد الدارتس 3 جولات آسيوية للعبة تقام يومي السبت والأحد المقبلين الجاري في فندق الحبتور سيتي في دبي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من مختلف دول القارة بجانب الإمارات والبحرين، وعمان، ولبنان والأردن، وهي المرة الأولى التي تقام فيها هذه الجولات في المنطقة. 
وتقام البطولة بنظام الفلردي ويشهد اليوم الأول إقامة جولتين، فيما تقام الجولة الثالثة في اليوم التالي، ويدير البطولة الحكم الدولي روس بري. 
وقال خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد: إن استضافة الجولات الآسيوية تمثل انطلاقة جديدة للعبة الدارتس في الإمارات مما يؤكد أن اللعبة أصبحت تنطلق نحو آفاق قارية ودولية، حيث تعتبر استضافة هذه الجولات بوابة الوصول إلى كأس العالم للمحترفين.
وأضاف، أن اللجنة المنظمة عملت على تجهيز كافة الأمور التنظيمية والإدارية واللوجستية لضمان نجاح الاستضافة، مؤكداً أن الجولات الثلاث تقام وفق المعايير الدولية للعبة حيث سيدير البطولة كوادر متخصصة يملكون خبرات في البطولات الكبرى.

دبي
الإمارات
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