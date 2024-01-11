الإمارات والسعودية.. أول «نهائي عربي» في كأس آسيا

رضا سليم (دبي)

تحمل كأس آسيا العديد من الذكريات التي لا تنسى، خلال مواجهات المنتخبات العربية فيما بينها، على مدار تاريخ الحدث القاري، وتتصدر مشهد المباريات العربية، أول مواجهة بين منتخبين عربيين في النهائي، وجمعت بين الإمارات صاحبة الأرض والجمهور مع السعودية في «نسخة 1996»، وحقق «الأخضر» اللقب حينها، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي باستاد مدينة زايد الرياضية.

وتعود أول مواجهة عربية بالبطولة إلى «نسخة 1976»، بين الكويت والعراق في نصف النهائي، وانتهى اللقاء لمصلحة «الأزرق» 3-2، عقب اللجوء إلى الوقت الإضافي، كما يبرز من المباريات التي لا تُنسى، لقاء السعودية والكويت في ربع نهائي «نسخة 2000»، وحينها تفوق «الأخضر» بـ «ريمونتادا تاريخية»، عندما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، وسجل الأهداف وقتها بشار عبدالله وجاسم الهويدي للكويت، ونواف التمياط «ثنائية»، وطلال المشعل للمنتخب السعودي.

شهدت «نسخة 2007» النهائي الشهير بين العراق والسعودية، الذي انتهى بانتصار «أسود الرافدين» 1-0، بفضل رأسية يونس محمود، وفي «نسخة 2019» الأخيرة، فاز «العنابي» على «الأبيض» 4-0.

وتشهد المواجهة العربية في نسخة قطر، صدامات قوية بداية من مباراة أصحاب الأرض ولبنان في الافتتاح، بالمجموعة الأولى، بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاء الإمارات مع فلسطين، ويتنافس الأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، والسعودية وعُمان، في إطار المجموعة السادسة.