«صراع العمالقة» يتجدد في «كأس آسيا»

معتز الشامي (دبي)

تنطلق اليوم في الدوحة «النسخة 18» من كأس آسيا، والتي تقام للمرة الثانية، بمشاركة 24 منتخباً، لترتفع معها وتيرة الترقب والانتظار لدى جماهير «الساحرة المستديرة»، بمختلف بقاع «القارة الصفراء»، التي ستكون على موعد مع الحدث الأهم لنجوم الكرة الآسيوية في الملاعب، يتنافسون بشراسة على نيل «الذهب»، والتتويج باللقب الذي أصبح الأغلى في مسيرة البطولة، بعدما رفع الاتحاد الآسيوي جائزة «البطل» إلى 5 ملايين دولار، بجانب 3 ملايين لـ «الوصيف»، بينما يحصد كل فريق تأهل إلى «المربع الذهبي» مليون دولار، وينال كل من شارك في البطولة 200 ألف دولار، ويبلغ مجموع الجوائز 15 مليون دولار بزيادة 5 ملايين عن «نسخة 2019».

واكتملت الاستعدادات للبطولة التي تعد «جوهرة» بطولات قارة آسيا، وذلك عبر المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر «المضيف» و«حامل اللقب»، ولبنان، على استاد لوسيل في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وهي البطولة التي تستضيفها الدوحة للمرة الثالثة في تاريخها، وتشهد خوض 51 مباراة بمشاركة 24 منتخباً على 9 ملاعب استضافت «مونديال 2022»، وكان مقرراً أن تجرى النهائيات الصيف الماضي في الصين، لكنه تم إسناد البطولة إلى قطر بسبب انسحاب الأولى لأسباب تتعلق بتداعيات «جائحة كورونا».

وتعد «النسخة 18» لكأس آسيا صاحبة المبادرات التاريخية، حيث تشهد للمرة الأولى تطبيق تقنية جديدة لضبط التسلل، وهي «التسلل شبه الآلي» الذي ظهر للمرة الأولى في «مونديال 2022»، كما تشهد البطولة تطبيق «تقنية الفار»، منذ الافتتاح وحتى النهائي خلال 51 مباراة كاملة، وذلك للمرة الأولى أيضاً.

كما تعد النسخة هي الأولى في تاريخ البطولة التي تقام على ملاعب كأس العالم، بعد انتهاء المحفل العالمي، بخلاف أنها جاءت في توقيت يطلق فيه الاتحاد القاري مبادرة جديدة عبر تنظيم بطولة كأس آسيا الإلكترونية على هامشها.

أما بالنسبة للمنتخبات المشاركة، يتنافس 24 فريقاً، بينما مالت الترشيحات لأقوى 8 منتخبات للوصول إلى المرحلة التالية، والمنافسة على اللقب، وذلك وفق شبكة أوبتا العالمية التي وضعت «الأبيض» ضمن المرشحين للتتويج، في قائمة حل فيها بالمركز السابع، بينما تصدر اليابان، صاحب أقوى حظوظ الفوز باللقب، بنسبة 24.6%، يليه كوريا الجنوبية 14.3%، وإيران 11.2%، وأستراليا 10.7%، والسعودية 10.6%، وقطر صاحب الأرض وحامل اللقب 9.8%، والإمارات بنسبة 2.9%، ومنتخب أوزبكستان 2.5%.

وأشارت شبكة أوبتا إلى أن القوى الفنية المرشحة، والتي تملك أفضل فرص التتويج، استعدت بصورة جيدة، لخوض غمار السباق القاري، الذي لن يكون سهلاً، في ظل تقارب مستوى أغلب المنتخبات.

على الجانب الآخر، طرحت بعض الأفكار والمبادرات المتعلقة بعدد المنتخبات المشاركة في البطولة زيادتها إلى 32 منتخباً، وهو ما تم تأجيله لاحقاً لما بعد «نسخة 2027» بالسعودية، لدراسة مدى التطور الفني والتنظيمي لبقية منتخبات القارة، وبعد تثبيت العدد الحالي على الأقل لعدد 4 دورات من البطولة، قبل إخضاع المقترح «المؤجل» للدراسة.

من جانبه، أكد داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ثقته في تقديم نسخة متميزة من كأس آسيا، بعدما اعتادت القارة على الشكل الجديد، بمشاركة 24 منتخباً، استعدت جميعاً للبطولة بصورة رائعة، كما كان قرار تأجيلها إلى يناير 2024، فرصة لبعض المنتخبات للحصول على مزيد من التطور والخبرات اللازمة، بعد حسم تأهلها للبطولة التي كان يفترض إقامتها الصيف الماضي في الصين.

وقال: «النسخة الحالية ستكون قوية ومتميزة، ويمكن التأكد من نجاحها قبل انطلاقها، وذلك لـ 4 أسباب أساسية، أولها ارتفاع المستوى الفني للعديد من منتخبات آسيا، وبالتالي نشهد تنافساً قوياً بين جميع المنتخبات، ويضاف إلى ذلك إقامة البطولة في ملاعب (المونديال) وأجواء كأس العالم التي سيكون لها دوافع حماسية على الجماهير، بجانب خبرات المنتخبات المشاركة وترشيح 8 منتخبات للفوز باللقب، ورابع الأسباب في الزحف الجماهيري والحضور الكبير المتوقع، بعدما بيعت 850 ألف تذكرة لجميع المباريات».



الجوائز

إجمالي الجوائز: 15 مليون دولار

المركز الأول: 5 ملايين

المركز الثاني: 3 ملايين دولار

نصف النهائي: مليون دولار

المشاركة: 200 ألف دولار



حقائق تاريخية ورقمية

أكدت المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس آسيا قوائم لاعبيها للمشاركة في «النسخة 18» من البطولة الأهم على صعيد المنتخبات الوطنية في القارة، مع وجود الكثير من المحطات الرقمية التي تستحق المتابعة، ومن الأكبر إلى الأصغر سناً، وكذلك اللاعبين الذين يتطلعون إلى تحطيم الأرقام القياسية، يمكننا رصد 6 حقائق في تشكيلات منتخبات البطولة.



الهيدوس.. 175 مباراة

خاض حسن الهيدوس لاعب قطر 175 مباراة مع «العنابي»، ما يجعله اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية في البطولة، ويظهر مهاجم السد، للمرة الرابعة في البطولة بعمر 34 عاماً، بعد أن شارك أيضاً في «نسختي 2011 و2015»، ويأتي سونيل شيتري «المخضرم» في المركز الثاني، مع 145 مباراة دولية مع الهند، ثم الإيراني إحسان حاج صافي بـ 132 مباراة دولية.